Amazon, questo è lo smartphone è da comprare subito: 80% di sconto

Fonte foto: leungchopan/123RF.com

Su Amazon parliamo spesso di offerte sorprendenti con sconti che possono superare anche il 40-50% rispetto al prezzo di listino. È molto raro, invece, trovare promo con sconti che arrivano fino all’80% e permettono di risparmiare centinaia di euro. E le poche volte che appaiono sul sito di e-commerce bisogna approfittarne immediatamente, altrimenti si rischia di perdere un’occasione unica. Oggi è esattamente questo il caso: lo smartphone Blackview è disponibile su Amazon con un doppio coupon sconto che ti fa risparmiare quasi l’80% rispetto a quello di listino. Lo paghi pochissimo e fai un super affare.

Il telefono vale molto più di quanto vale ed è perfetto per coloro che sono alla ricerca di uno smartphone semplice da utilizzare e in grado di svolgere le azioni principali: inviare messaggi, effettuare chiamate, navigare sui social e leggere siti web. Buona anche le fotocamere e la batteria dura tutto il giorno. Difficile trovare di meglio a questo prezzo.

Smartphone Blackview: prezzo, offerta e sconto Amazon

Ecco un’offerta che non devi assolutamente farti sfuggire. Da oggi su Amazon è disponibile lo smartphone Blackview con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Al primo coupon del 50% ne puoi aggiungere un secondo che ti fa risparmiare altri 110 euro. In questo modo il prezzo finale è di soli 79,99 euro, con un risparmio di 300 euro e uno sconto totale che sfiora l’80%.

Il telefono è già disponibile nei magazzini Amazon e la consegna avviene in tempi brevissimi. Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione i classici quattordici giorni di tempo. Ti consigliamo di approfittarne subito: come tutte le offerte con i coupon sconto potrebbe terminare da un momento all’altro.

Smartphone Blackview: caratteristiche tecniche

Non assicura le prestazioni di un iPhone 16, ma costa anche un decimo. Questo smartphone Blackview è dotato di una buona scheda tecnica che si caratterizza per componenti di ultima generazione.

Il telefono si basa su un display da 6,56 pollici ad alta risoluzione e con un refresh rate fino a 90 Hz che lo rende anche molto fluido, soprattutto con i social network. Buone prestazioni con il processore integrato, i 4 gigabyte di RAM (espandibili fino a 12 gigabyte utilizzando lo spazio di archiviazione libero) e 256 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 2 terabtye). Hai tutto lo spazio per salvare foto, video e documenti.

Buono il comparto fotografico grazie al sensore posteriore professionale da 13 megapixel e la fotocamera frontale da 8 megapixel. Dotato anche di modalità che migliorano la qualità delle immagini, come ad esempio quella Bellezza per i selfie, o la modalità Ritratto per far risaltare la tua bellezza.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

