Il Lenovo Tab Plus è una delle opzioni più interessanti per tutti gli utenti alla ricerca di un buon tablet, con un rapporto qualità/prezzo particolarmente competitivo.

Grazie all’offerta in corso, in questo momento, su Amazon è ora possibile acquistare il tablet di Lenovo con un prezzo scontato di 249 euro e con la possibilità, per gli utenti selezionati, di pagare anche in 5 rate mensili.

Il tablet è venduto e spedito da Amazon. L'offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

Si tratta della soluzione giusta per gli utenti alla ricerca di un modello completo ed equilibrato, ideale per l’uso di tutti i giorni e per la navigazione web.

Lenovo Tab Plus: la scheda tecnica

La scheda tecnica di Lenovo Tab Plus comprende un display IPS LCD da 11,5 pollici con rapporto tra le dimensioni di 5:3. Il pannello ha risoluzione di 1.200 x 2.000 pixel e refresh rate massimo di 90 Hz.

A gestire il funzionamento del tablet, invece, c’è il SoC MediaTek Helio G99, realizzato a 6 nm e dotato di una CPU octa-core. Il chip è affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage, per la versione in offerta (c’è anche una variante 8/256 GB).

Da segnalare anche una batteria con capacità di 8.600 mAh e supporto alla ricarica cablata a 45 W. Tra le specifiche troviamo due fotocamere da 8 Megapixel, una frontale e una posteriore, oltre a un sistema di 8 speaker stereo. Il tablet supporta la connettività Wi-Fi Dual Band e il Bluetooth 5.2. Non c’è, invece, la connettività dati.

Il sistema operativo di Lenovo Tab Plus è Android 15 con aggiornamento in arrivo ad Android 16 nel corso del prossimo futuro. Il tablet misura 268,3 x 174,3 x 7,7 mm e pesa 650 grammi.

Lenovo Tab Plus: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Lenovo Tab Plus al prezzo scontato di 249 euro e con la possibilità di pagare anche optando per la rateizzazione in 5 rate, disponibile solo per alcuni utenti selezionati.

Il tablet è venduto direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce (anche in un giorno, in base all’indirizzo di consegna) e all’assistenza post-vendita. C’è anche un periodo di 14 giorni per effettuare il reso gratuito. L’offerta è accessibile di seguito ed è valida solo per un breve periodo.

