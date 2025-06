Amazon, Pinguino De'Longhi al minimo storico e sconti esagerati: le offerte di oggi

Fonte foto: De'Longhi

Su Amazon oggi 11 giugno è la giornata delle console. Sul sito di e-commerce, infatti, trovi promo molto interessanti per le console next gen, come la PlayStation 5 Slim Digital e la nuovissima Nintendo Switch 2 uscita sul mercato da circa una settimana. Solamente oggi approfitti del minimo storico e fai un super affare. Tra le migliori offerte della giornata da segnalare anche l’iPhone 15 disponibile nuovamente al minimo storico e risparmi più di 200 euro (lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero). Occasione anche per le AirPods 4, ultima versione delle cuffie wireless Apple: con lo sconto IVA approfitti del minimo storico.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte della giornata e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto c’è il link per accedere alla pagina prodotto su Amazon e una breve descrizione con le caratteristiche tecniche. Scopri tutte le promo e approfitta delle offerte lampo: potrebbero scadere da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte dell’11 giugno

Smartphone

iPhone 15. Minimo storico e risparmi più di 200 euro . Torna a un prezzo straordinario l’iPhone 15, smartphone top di gamma ancora tra i più acquistati su Amazon. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, ottime prestazioni grazie al processore A16 Bionic, doppia fotocamera posteriore e batteria a lunga durata. Un’occasione che non puoi farti scappare.

Cuffie

AirPods 4. Sconto IVA e minimo storico . L’ultima versione delle cuffie Apple è in offerta con uno sconto del 18% e fai un super affare. Audio spaziale personalizzato, sono resistenti al sudore e all’acqua, custodia di ricarica e chip H2 che assicura una qualità del suono eccellente. Compatibile con tutti gli iPhone e anche con gli smartphone Android. Compatibile con Siri.

Console

PlayStation 5. Minimo storico per la console Sony grazie allo sconto immediato di 100 euro che trovi su Amazon. In offerta trovi la versione Digital Slim, tra le più acquistate negli ultimi giorni sul sito di e-commerce. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Approfittane subito, potrebbe scadere da un momento all’altro.

Smart TV

LG QNED 50 pollici. 45% di sconto e prezzo al minimo storico. Acquistando oggi lo smart TV LG QNED da 50 pollici risparmi ben 450 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Qualità elevata delle immagini, schermo con risoluzione 4K, processore di ultima generazione e sistema operativo webOS che supporta tutte le principali piattaforme di streaming.

Elettrodomestici

Pinguino De’Longhi. Prezzo al minimo e sconto mai visto prima . Da oggi su Amazon è disponibile con una super promozione che ti fa risparmiare ben 130 euro su quello di listino. Potenza di 8300 Btu in grado di coprire 20-25 metri quadrati e funziona anche da deumidificatore. Classe energetica A.

Salute

Oral-B iO 3. Sconto del 57% e prezzo in picchiata . Per migliorare la tua igiene dentale, questo spazzolino elettrico Oral-B è la scelta perfetta. Da oggi è disponibile a meno di metà prezzo e nella confezione trovi anche una testina di ricambio, la custodia di ricambio e il dentifricio Oral-B Advanced Protezione Gengive. A questo prezzo difficilmente trovi di meglio.

