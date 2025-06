Amazon, macchina caffè De'Longhi al minimo storico e sconti esagerati

Fonte foto: Amazon

Giornata di offerte speciali su Amazon per alcuni smart TV premium disponibili con sconti del 50% che ti fanno risparmiare più di 1000 euro. I protagonisti delle migliori offerte di oggi 13 giugno sono lo smart TV Samsung Neo QLED da 65 pollici e il TV LG OLED evo da 55 pollici. Due ottimi affari per chi cerca un televisore eccezionale per vedere al meglio tutti i suoi programmi preferiti. Non sono, però, le uniche offerte che trovi oggi su Amazon. Smartphone, smarwatch, elettrodomestici per la casa, tutto disponibile al minimo storico e con sconti mai visti prima. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto c’è il link per accedere alla pagina su Amazon e una breve descrizione con l’offerta e le caratteristiche tecniche. Non farti sfuggire questa occasione e approfittane immediatamente.

Amazon, le migliori offerte del 13 giugno

Smartphone

iPhone 16. Sconto IVA e minimo storico . L’ iPhone 16 torna in offerta su Amazon a un prezzo veramente speciale e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Sul telefono c’è ben poco da dire: schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici , processore A18 che supporta il sistema Apple Intelligence e doppia fotocamera posteriore con sensore Fusion da 48 megapixel. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero .

e . L’ torna in su a un e su quello di listino. Sul telefono c’è ben poco da dire: , processore A18 che supporta il sistema Apple Intelligence e doppia fotocamera posteriore con sensore Fusion da 48 megapixel. Lo puoi anche . Motorola razr 60. Calo di prezzo e minimo storico per lo smartphone pieghevole di Motorola . Il nuovo Motorola razr 60 è disponibile con uno sconto di ben 300 euro che fa scendere il prezzo al minimo storico . Lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero. Schermo esterno da 3,63 pollici, display interno da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, ottimo processore MediaTek, doppia fotocamera esterna e selfie camera da 32 megapixel. Iconico design a conchiglia che lo rende unico. A questo prezzo è un vero affare.

per lo . Il nuovo è disponibile con uno che fa scendere il . Lo puoi anche a tasso zero. Schermo esterno da 3,63 pollici, con refresh rate fino a 120 Hz, ottimo processore MediaTek, doppia fotocamera esterna e selfie camera da 32 megapixel. Iconico design a conchiglia che lo rende unico. A questo prezzo è un vero affare. Galaxy A55. Sconto del 42% e prezzo in picchiata . Offerta speciale per lo smartphone top di gamma di Samsung. Solo acquistandolo oggi risparmi più di 200 euro e lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici , tripla fotocamera posteriore con sensore posteriore da 50 megapixel e batteria a lunga durata. Riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per almeno quattro generazioni. A questo prezzo è il miglior affare che puoi fare.

e . Offerta speciale per lo smartphone top di gamma di Samsung. Solo acquistandolo oggi risparmi più di 200 euro e lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis. da , tripla fotocamera posteriore con e batteria a lunga durata. Riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per almeno quattro generazioni. A questo prezzo è il miglior affare che puoi fare. Galaxy A16. Torna in offerta a un prezzo speciale lo smartphone più venduto su Amazon. Il Galaxy A16 è in offerta con uno sconto del 42% e lo paghi solamente 120 euro. Schermo ampio e ad alta risoluzione, buon processore, 128 gigabyte di memoria interna espandibile con una scheda microSD e batteria da 5000mAh. La soluzione perfetta per chi vuole spendere poco e vuole acquistare uno smartphone funzionale.

Smartwatch

Google Pixel Watch 2. Sconto del 62% e prezzo shock per l’orologio smart di Google. Solamente acquistandolo oggi risparmi ben 250 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico . Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Monitoraggio avanzato della salute, gestione dello stress, app fitness per tenere sotto controllo i propri progressi. Hai a disposizione anche tutte le app più utili di Google, dalle mappe all’assistente vocale.

e per l’orologio smart di Google. Solamente acquistandolo oggi su quello di listino e approfitti del . Lo puoi anche utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Monitoraggio avanzato della salute, gestione dello stress, app fitness per tenere sotto controllo i propri progressi. Hai a disposizione anche tutte le app più utili di Google, dalle mappe all’assistente vocale. Galaxy Watch7. Continua l’ottima offerta per l’ultima versione dello smartwatch di Samsung. Il Galaxy Watch7 è disponibile con uno sconto del 40% e risparmi 130 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo molto luminoso, analisi professionale del sonno e della salute. Lo smartwatch sfrutta anche il sistema Galaxy AI per integrare l’intelligenza artificiale nelle varie funzioni dell’orologio. A bordo il sistema operativo WatchOS di Google con tante app utili per la vita di tutti i giorni.

Smart TV

Samsung TV Neo QLED da 65 pollici. Offerta bomba da non farsi scappare. Su Amazon è in promo speciale questo smart TV Samsung Neo QLED da 65 pollici con uno sconto del 55% e risparmi ben 1100 euro su quello di listino. Schermo con risoluzione 4K, processore con reti neurali, audio top di gamma e sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di streaming. Occasione irripetibile.

da non farsi scappare. Su Amazon è in promo speciale questo con uno e su quello di listino. Schermo con risoluzione 4K, processore con reti neurali, audio top di gamma e sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di streaming. Occasione irripetibile. Smart TV LG OLED evo 55″. Altra offerta imperdibile per uno smart TV premium. Questo modello OLED di LG è disponibile con uno sconto del 54% e lo paghi meno della metà. Risparmi più di 1000 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. La qualità delle immagini è unica grazie ai neri assoluti, processore α11 con intelligenza artificiale e sistema operativo webOS 24 che supporta tutte le principali piattaforme di streaming.

Accessori lowcost

Custodia impermeabile smartphone. L’estate è arrivata e per non rovinare lo smartphone in spiaggia , ecco le custodie che devi comprare oggi . Trovi questo pacco con due custodie impermeabili e che proteggono il telefono dalla sabbia in promo con un doppio sconto che te le fa pagare pochissimo, meno di 5 euro . Applica i coupon nella pagina prodotto e approfittane subito.

in , ecco le . Trovi questo pacco con due custodie impermeabili e che proteggono il telefono dalla sabbia in con un che te le fa . Applica i coupon nella pagina prodotto e approfittane subito. Cuffie Bluetooth. Sconto dell’88% e prezzo minuscolo per questo paio di cuffie Bluetooth che da oggi sono disponibili al minimo storico. Buona qualità del suono, autonomia fino a 56 ore e sono anche impermeabili. Compatibili con qualsiasi smartphone, le puoi utilizzare mentre ti alleni.

Elettrodomestici

NARWAL Freo X Ultra. Offerta irresistibile con doppio sconto . Da oggi il robot aspirapolvere top di gamma Narwal Freo X Ultra è in promo con uno sconto fisso del 42% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 48 euro e lo paghi quasi la metà . Grande potenza di aspirazione, lava anche il pavimento ed è dotato della stazione per lo svuotamento automatico. I sensori di ultima generazione mappano accuratamente l’abitazione. A questo prezzo è uno dei migliori robot aspirapolvere che puoi acquistare oggi.

con . Da oggi il è in promo con uno a cui aggiungere un che fa e lo . Grande potenza di aspirazione, lava anche il pavimento ed è dotato della stazione per lo svuotamento automatico. I sensori di ultima generazione mappano accuratamente l’abitazione. A questo prezzo è uno dei migliori robot aspirapolvere che puoi acquistare oggi. Lefant Robot M320. Sconto del 64% e offerta lampo . Per chi vuole spendere un po’ di meno, in offerta c’è questo robot aspirapolvere Lefant con un’autonomia fino a 120 minuti e lo puoi controllare con l’app dello smartphone o con l’assistente vocale Alexa. Ideale per chi ha animali domestici e deve raccogliere i peli. Evita con molta precisione gli ostacoli.

e . Per chi vuole spendere un po’ di meno, in c’è questo con un’autonomia fino a 120 minuti e lo puoi controllare con l’app dello smartphone o con l’assistente vocale Alexa. Ideale per chi ha animali domestici e deve raccogliere i peli. Evita con molta precisione gli ostacoli. Rowenta Swift Power Cyclonic. Se sei alla ricerca di un aspirapolvere lowcost , questa è l’ offerta che fa per te . Da oggi su Amazon trovi la scopa elettrica di Rowenta in promo con uno sconto del 47% e la paghi meno di 70 euro . Perfetta per la tua abitazione, compatta, silenziosa e dotata della tecnologia ciclonica. Nella confezione sono presenti anche utili accessori.

, questa è l’ . Da oggi su Amazon trovi la in con uno e la . Perfetta per la tua abitazione, compatta, silenziosa e dotata della tecnologia ciclonica. Nella confezione sono presenti anche utili accessori. Macchina per il caffè manuale De’Longhi. Prezzo stracciato per la macchina per il caffè De’Longhi. Da oggi è disponibile con uno sconto super del 36% e la paghi meno di 50 euro. Perfetta per preparare un ottimo caffè ogni volta che vuoi. Compatibile con il caffè in polvere o con le cialde E.S.E. Dotata anche di montalatte classico per preparare i cappuccini.

