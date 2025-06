Galaxy A55, con lo sconto di Amazon il prezzo è stracciato: minimo storico

Fonte foto: Samsung newsroom

Quando si vuole acquistare uno smartphone top di gamma di Samsung, si pensa immediatamente a un modello della gamma Galaxy S. Esistono, però, anche altri dispositivi dell’azienda sud-coreana meno conosciuti, ma altrettanto validi e che soprattutto costano molto meno. Come ad esempio il Galaxy A55 disponibile da oggi in offerta speciale su Amazon grazie allo sconto del 42% che fa crollare il prezzo. Lo paghi quasi la metà risparmiando più di 200 euro e approfitti anche del minimo storico. Nella fascia di prezzo degli smartphone sotto i 300 euro, difficile trovare di meglio oggi.

Il Galaxy A55 ha tutto quello che richiedi a un telefono top. A partire da uno schermo grande e con un’ottima luminosità che lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole. Processore potente e ottimizzato appositamente per questo dispositivo, fotocamera professionale da 50 megapixel e una batteria con un’autonomia che copre fino a due giorni con un utilizzo normale. A supporto hai anche gli strumenti di intelligenza artificiale che ti semplificano la vita di tutti i giorni. Uno smartphone completo e da oggi a un prezzo mai visto prima.

Galaxy A55

Galaxy A55: prezzo, offerta e sconto Amazon

Cala al minimo storico il prezzo del Galaxy A55. Lo smartphone top di Samsung è disponibile con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo a 298,20 euro, con un risparmio superiore ai 200 euro rispetto a quello di listino. Si tratta del prezzo più basso mai registrato sul sito di e-commerce e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e la consegna avviene anche in tempi piuttosto rapidi. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni da quando ricevi il telefono a casa. Approfittane subito: le scorte sono limitate e la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Galaxy A55

Galaxy A55: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy A55 è una delle migliori soluzioni che trovi oggi su Amazon se sei alla ricerca di un telefono top a un prezzo tutto sommato alla portata di tutto. Samsung ha fatto un ottimo lavoro scegliendo componenti che se messe insieme svolgono un ottimo lavoro.

A partire da un display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120 Hz e rende il telefono più fluido nella vita di tutti i giorni. Elevata anche la luminosità che ti permette di utilizzare il telefono anche sotto la luce diretta del sole. La potenza è assicurata dal processore Exynos 1480 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando la scheda microSD.

Molto interessante il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, supportata da un sensore ultragrandangolare da 12 megapixel e da una sensore macro da 5 megapixel. Per gli scatti frontali, invece, puoi utilizzare la fotocamera da 32 megapixel. Lo smartphone è dotato di fotocamere con pixel più grandi e algoritmi di intelligenza artificiale che rendono le foto luminose anche quando c’è poca luce.

Chiudiamo con qualche info utile. Samsung ha assicurato che il Galaxy A55 riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per quattro generazioni e fino a cinque anni gli update sulla sicurezza. A disposizione hai anche qualche utile strumento AI, come ad esempio "Cerchia, trova" che ti permette di cerchiare un oggetto presente in una foto per avviare una ricerca sul web. La batteria è da 5.000mAh e ha un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale.

Galaxy A55