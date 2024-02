Apple Watch Ultra 2 al minimo storico: lo sconto è straordinario

Fonte foto: Amazon

In un’ipotetica classifica dei migliori smartwatch disponibili sul mercato occuperebbe uno dei primi tre posti. Stiamo parlando dell’Apple Watch Ultra 2, ultima versione dell’orologio smart super resistente dell’azienda di Cupertino. Uno smartwatch che rientra a pieno diritto in quella nicchia di mercato creatasi negli ultimi e che contiene gli orologi smart rugged, cioè quei dispositivi indossabili realizzati con materiali che resistono alle cadute, ai graffi e che sono anche impermeabili. L’Apple Watch Ultra 2 non è solamente questo, ma anche molto altro, grazie soprattutto alle funzionalità innovative sviluppate dagli ingegneri Apple in questi ultimi anni.

Tutto questo per parlarvi dell’ottima offerta disponibile oggi su Amazon per lo smartwatch dell’azienda di Cupertino. Infatti, è disponibile con uno sconto che fa risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino e lo fa scendere al minimo storico. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Una promo completa e che non devi farti scappare: approfittane ora.

Apple Watch Ultra 2: prezzo, sconto e offerta Amazon

Uno smartwatch unico del suo genere è il protagonista di una promo mai vista prima. L’Apple Watch Ultra 2 è disponibile su Amazon a un prezzo di 799 euro, con uno sconto di ben 110 euro sul prezzo di listino (-12%). Può sembrare una promo di poco valore, ma stiamo parlando di un prodotto Apple e da poco uscito sul mercato. Sappiamo benissimo quanto sia complicato trovarli scontati e questo non fa che avvalorare la bontà dell’offerta. Inoltre, per diminuire l’esborso immediato, hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero da 66,59 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Come per tutte le offerte Amazon, potrebbe terminare da un momento all’altro: approfittatene immediatamente cliccando sul banner qui in basso.

Apple Watch Ultra 2: caratteristiche e funzionalità

Quando si parla di un orologio come l’Apple Watch Ultra 2 bisogna tenere in considerazione diversi aspetti: le caratteristiche tecniche ma soprattutto le funzionalità, quelle che fanno veramente la differenza nella vita di tutti i giorni.

Non vorremmo essere banali nel dire che si tratta del miglior Apple Watch di sempre, quindi ci limiteremo a dire che è l’Apple Watch più resistente di sempre. Il merito è dei materiali utilizzati per la costruzione: cassa in titanio super leggera e a prova di corrosione, bordi rialzati per proteggere il vetro anteriore in cristallo zaffiro dagli impatti laterali. Resistente all’acqua fino a 100 metri, resistente alla polvere e certificazione MIL-STD 810H contro gli sbalzi di temperatura. Uno smartphone per veri "duri" e per chi ha la passione per lo sport e l’avventura.

Continuando con alcune caratteristiche, l’orologio Apple è dotato di uno schermo molto grande da 49mm e che raggiunge dei picchi di luminosità da ben 3000 nit, il che lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole. Di lato è presente anche il tasto "Azione": basta toccarlo per attivare rapidamente alcune delle funzioni che utilizzi maggiormente. Per renderlo ancora più performante, Apple lo ha dotato di un processore di ultima generazione che supporta ogni tua azione.

La vera differenza, però, l’Apple Watch Ultra 2 lo fa nell’utilizzo quotidiano e nel monitoraggio dell’attività fisica. Lo smartwatch è "specializzato" nelle attività all’aperto, anche grazie alla presenza di chip GPS super preciso. Per ogni attività fisica puoi raccogliere tantissimi dati differenti e analizzarli comodamente dallo schermo dello smartwatch o dall’app dello smartphone. Se siete degli appassionati degli sport acquatici, questo è l’orologio che fa per voi, grazie alle tantissime attività supportate e all’impermeabilità fino a 10 metri.

Sull’Apple Watch Ultra 2 potete anche collegare una scheda eSim e utilizzarlo come se fosse uno smartphone. Oltre a effettuare le chiamate, potete utilizzare tutte le app dell’ecosistema Apple più famose, come le Mappe ed Apple Pay per pagare la spesa o il conto al ristorante direttamente dal polso. La batteria ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi.

