Apple Watch, offerta shock su Amazon: sconto mai visto prima

Da oggi trovi in offerta su Amazon alcune delle ultime versioni dell'Apple Watch. Risparmi fino a 200 euro e li puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

Questo weekend a cavallo tra gennaio e febbraio non poteva cominciare in modo migliore. Su Amazon, infatti, il fine settimana è dedicato alle ottime offerte disponibili per alcuni modelli di Apple Watch, soprattutto le ultime versioni lanciate sul mercato. Promo che permettono di risparmiare fino a 200 euro e di approfittare del minimo storico, a cui aggiungere anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’occasione unica se volevi acquistare uno smartwatch di nuova generazione, ma non a prezzo pieno.

Le offerte riguardano ben tre modelli dello smartwatch dell’azienda di Cupertino: l’Apple Watch 10, l’Apple Watch 9 nella versione GPS + Cellular e l’Apple Watch SE di seconda generazione. Tre orologi simili nel design, ma differenti nella sostanza. L’Apple Watch 10 è l’ultimo modello lanciato sul mercato e dotato delle migliori tecnologie del momento, mentre l’Apple Watch 9 GPS + Cellular è molto utile per chi vuole un orologio indipendente e che si connette alla rete senza l’ausilio dello smartwatch. Per chi vuole spendere un po’ di meno, ma avere al polso un wearable di ottima qualità, l’Apple Watch SE di seconda generazione è la miglior scelta possibile.

Apple Watch 10: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo mai visto prima su Amazon per l’Apple Watch 10. L’ultima versione dello smartwatch top di gamma di Apple è disponibile sul sito di -e-commerce a un prezzo di 399 euro che ti permette di risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a da 79,80 euro al mese e diminuire l’esborso iniziale. La disponibilità dell’orologio è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Acquistandolo oggi ricevi anche un abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e ai podcast di Amazon.

Apple Watch 9 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super occasione per l’Apple Watch 9 nella versione GPS + Cellular. L’orologio è in grado di connettersi autonomamente alla rete dati grazie al supporto alle e-Sim. Su Amazon è in offerta al minimo storico grazie allo sconto del 33% che fa scendere il prezzo a 349 euro, con un risparmio netto di 170 euro. Hai sempre a disposizione il pagamento in 5 rate a tasso zero da 69,80 euro al mese. Disponibilità immediata e consegna che viene effettuata nel giro di pochissimi giorni. Anche in questo caso, acquistando l’orologio ottieni l’abbonamento gratuito per 60 giorni ad Audible.

Apple Watch SE di seconda generazione: prezzo, offerta e sconto Amazon

Chiudiamo con lo smartwatch più economico tra i tre: l’Apple Watch SE di seconda generazione. Oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di soli 199 euro grazie allo sconto del 23% e non a caso è il più acquistato sul sito di e-commerce. Puoi diminuire l’esborso pagandolo in 5 rate da 39,80 euro al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Praticamente lo paghi poco più di un caffè al giorno. Lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Acquistandolo oggi hai l’abbonamento gratuito ad Audible per 60 giorni.

