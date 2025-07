Apple Watch Ultra 2, minimo storico e sconto esagerato per il Prime Day

L'Apple Watch Ultra 2 è in offerta con uno sconto di quasi 200 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Scopri prezzo e funzionalità.

Fonte foto: SL/iStock

L’Apple Watch Ultra 2 è lo smartwatch super resistente prodotto dall’azienda di Cupertino e che fin da subito ha fatto molto parlare di sé. Si tratta dell’Apple Watch più grande di sempre e anche quello con le funzionalità più avanzate. E da oggi è anche uno dei più venduti su Amazon grazie all’ottima offerta disponibile al Prime Day. Infatti, l’Apple Watch Ultra 2 è in promo con uno sconto del 19% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 200 euro. Può sembrare uno sconto limitato, ma parliamo di uno dei migliori prodotti Apple ed è molto complicato trovarlo in promo. Per alleggerire la spesa puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero.

L’Apple Watch Ultra 2 è quanto di meglio possa offrire in questo momento il mondo degli smartwatch. Super resistente, è il compagno ideale nella vita di tutti i giorni e anche per chi ama l’avventura. Puoi indossarlo in qualsiasi occasione, sia alle cene eleganti, sia mentre stai facendo un’escursione nei boschi o ti stai allenando. Realizzato con materiali molto resistenti, è impermeabile fino a 100 metri e lo puoi utilizzare anche per il nuoto subacqueo. Un orologio completo, funzionale e unico nel suo genere. Da oggi anche a un prezzo mai visto prima. Non farti sfuggire questa offerta e clicca su uno dei banner presenti qui in basso: lo smartwatch è disponibile in diverse colorazioni.

OFFERTE PRIME DAY 2025

Apple Watch Ultra 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per il Prime Day. L’Apple Watch Ultra 2 è in promo a un prezzo di 739 euro con uno sconto del 19% che ti fa risparmiare ben 170 euro su quello di listino. Per l’orologio Apple si tratta del prezzo più basso di sempre e anche di una delle migliori occasioni di tutto il web e del Prime Day. Hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 147,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dell’orologio super resistente di Apple è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Puoi scegliere tra diverse colorazioni: clicca sui banner qui in basso e scegli quella più adatta a te.

Apple Watch Ultra 2: caratteristiche e funzionalità

L’Apple Watch Ultra 2 è dotato di caratteristiche e funzioni avanzate che difficilmente trovi su altri smartwatch. Rispetto al modello precedente, l’azienda di Cupertino ha fatto ulteriori passi in avanti migliorando ogni singolo aspetto. La cassa è realizzata in titanio e rende lo smartwatch sia molto leggero da indossare sia resistente agli urti e alla polvere. Inoltre ha ricevuto la certificazione EN13319, lo standard internazionale per gli accessori subacquei. Migliorato anche lo schermo Retina che, oltre alla funzione Always-on, raggiunge un picco di luminosità fino a 3000 nit per renderlo leggibile anche sotto la luce del sole.

Lo smartwatch super resistente di Apple è anche il tuo compagno ideale per gli allenamenti quotidiani. A bordo trovi tantissime app per lo sport e per ognuna puoi raccogliere statistiche avanzate che ti aiutano a migliorare nel tempo. Ti alleni in modo più intelligente e ottieni risultati immediati. Inoltre, grazie al GPS ad altissima precisione ti geolocalizza nel giro di pochissimi secondi. Trovi modalità di allenamento avanzate per la corsa, la bici, il nuoto, il trekking, l’immersione e per tantissimi altri sport.

Non mancano sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo il tuo stato di salute in ogni momento della giornata. Impari a conoscere il tuo corpo e a prenderti cura di te. L’Apple Watch Ultra 2 monitora in tempo reale la frequenza cardiaca e respiratoria, la temperatura del corpo e monitora anche il tuo sonno, suggerendoti cosa fare per migliorare il riposo notturno.

Oltre a tutto questo, l’orologio di Apple offre tante funzioni utili nella vita di tutti i giorni. Resti sempre connesso grazie alla rete dati, conosci in tempo reale la tua agenda e con app come Apple Pay puoi anche pagare in modalità contactless. Chiudiamo con la batteria, la più grande di sempre su un orologio Apple che ti permette di utilizzarlo anche per un paio di giorni consecutivamente.

