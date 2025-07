Fonte foto: Kamil Smyk/Shutterstock

Continua il programma di integrazione di Gemini all’interno dell’ecosistema di Google che, settimana dopo settimana, sta arricchendo gli strumenti AI a disposizione degli utenti. Le ultime novità riguardano Wear OS, il sistema operativo di Google per gli smartwatch, e la funzione Cerchia e Cerca, da tempo uno degli strumenti principali della suite AI dell’azienda.

Gemini arriva su Wear OS

Come anticipato dalla presentazione dei nuovi Galaxy Watch 8 di Samsung e da diverse indiscrezioni delle ultime settimane, Google ha avviato il rilascio di Gemini per Wear OS. L’assistente AI sarà disponibile su diversi modelli di smartwatch, sia Samsung che di altri OEM.

Gli utenti possono richiamare Gemini con il comando “Hey Google” e andando a tenere premuto l’apposito tasto dello smartwatch oppure l’icona che comparirà a schermo. L’assistente AI è in grado di interagire con l’utente che potrà “dialogare” con Gemini in modo naturale.

Il sistema utilizza gli stessi modelli AI disponibili anche per gli smartphone. Gemini è in grado di interagire con le varie applicazioni e, quindi, di effettuare un gran numero di operazioni.

Gli utenti, ad esempio, hanno la possibilità di chiedere all’assistente di inviare un messaggio oppure di creare una playlist musicale per accompagnare una sessione di allenamento o ancora di riassumere un testo (come una mail) e di aggiungere eventi al calendario.

Gemini in Wear OS punta a semplificare la vita agli utenti che, grazie all’intelligenza artificiale, potranno gestire varie attività direttamente dal polso, in modo ancora più semplice.

Le novità legate all’utilizzo di Gemini richiedono Wear OS 4 mentre per il supporto alle app preinstallate del produttore servirà avere Wear OS 6.

Chi ha già un dispositivo Wear OS compatibile dovrebbe ricevere le nuove funzioni per l’utilizzo di Gemini nel corso dei prossimi giorni o, al massimo, nel corso delle prossime settimane.

Novità per Cerchia e Cerca

Google ha annunciato anche una novità per Cerchia e Cerca che ora sarà integrata con la funzione AI Mode per la ricerca. In questo modo, gli utenti potranno utilizzare lo strumento AI per effettuare ricerche approfondite.

Il funzionamento di Cerchia e Cerca non cambia: in alcuni casi, però, il sistema potrebbe stabilire che, per approfondire i risultati di una determinata ricerca, sia necessario passare a una AI Overview, con la possibilità di sfruttare la AI Mode per effettuare nuove ricerche correlate.

Al momento, questo “potenziamento” di Cerchia e Cerca è limitato solo ad alcuni mercati, come gli Stati Uniti e l’India. Nel corso delle prossime settimane, però, la funzione potrebbe essere estesa a un numero maggiore di mercati e, quindi, a più utenti.