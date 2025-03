Apple Watch Ultra 2 al minimo storico: a questo prezzo è un vero affare

L'Apple Watch Ultra 2 è in offerta al prezzo più basso di sempre risparmi centinaia di euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Tra gli smartwatch c’è una nicchia di mercato che in questi ultimi anni ha visto le vendite aumentare a dismisura. Si tratta della nicchia degli smartwatch rugged, un particolare tipologia di orologi che si caratterizza per l’estrema resistenza. La prima a puntare su questo mercato è stata Garmin, seguita da Samsung e ora anche da Apple. Da oramai qualche anno, l’azienda di Cupertino ha lanciato l’Apple Watch Ultra, la versione (quasi) indistruttibile del suo orologio smart. E oggi vi parliamo proprio dell’Apple Watch Ultra 2, protagonista di un’ottima promo su Amazon. Infatti, è disponibile con uno sconto che supera i 100 euro e lo puoi anche dilazionare in 5 rate a tasso zero. Una promo da non farsi assolutamente scappare per uno degli orologi più ricercati dagli utenti.

Lo smartwatch è uno dei migliori tra quelli disponibili sul mercato per chi ama l’avventura all’aperto e più in generale lo sport. Dotato di funzioni avanzate per attività outdoor come il trekking, le immersioni e il ciclismo. Schermo più grande di sempre su un’Apple Watch e una resistenza estrema alle cadute e alle variazioni di temperatura. Un orologio veramente unico e che non puoi farti scappare.

Apple Watch Ultra 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’Apple Watch Ultra 2 è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo di 799 euro (sconto del 12%), prezzo più basso di sempre in questo 2025. Il risparmio è di poco superiore ai 100 euro e non è da disprezzare. Trovare un prodotto Apple in offerta è già complicato, a maggior ragione se si tratta dell’ultima versione di uno dei dispositivi di punta. Per diminuire l’esborso iniziale puoi dilazionare il pagamento in 5 rate da 159,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Acquistando oggi l’orologio indistruttibile di Apple lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai due settimane di tempo da quando lo ricevi a casa.

Apple Watch Ultra 2: le caratteristiche tecniche

Forgiato nel titanio. L’Apple Watch Ultra 2 è dotato di una cassa in titanio in grado di resistere anche alle situazione più estreme. Lo smartwatch top di Apple ha superato i test militari USA e ha ricevuto la certificazione EN13319, lo standard internazionale per gli accessori subacquei. Non a caso, una delle funzioni speciali disponibili sull’orologio smart riguarda le immersioni. Lo puoi utilizzare sott’acqua e avere sempre sott’occhio info aggiornate in tempo reale.

L’Apple Watch Ultra 2 è progettato proprio per gli amanti delle attività outdoor. A bordo trovi funzioni avanzate per il monitoraggio dell’attività fisica. Ad esempio, se sei un appassionato di cosa, l’orologio ti mostra tutta una serie di statistiche avanzate che ti permettono di migliorare giorno dopo giorno. Presente anche un chip GPS ad altissima precisione che ti geolocalizza nel giro di pochissimi secondi. Lo stesso trattamento è riservato ad altre attività sportive, come ciclismo, la mountain bike il nuoto.

Tutto questo è associato a un monitoraggio avanzato della salute. I sensori nascosti sotto la scocca tengono sotto controllo i principali parametri vitali e li puoi controllare tramite l’omonima app. Dalla frequenza cardiaca, al monitoraggio del sonno, alla frequenza respiratorio, l’Apple Watch Ultra 2 è in grado di controllare tantissimi parametri differenti.

Chiudiamo con alcune funzioni utili. Lo smartwatch è in grado sia di ricevere sia di effettuare chiamate senza collegarlo allo smartwatch, basta utilizzare una eSim. Puoi ascoltare musica, podcast mentre ti alleni o mentre stai facendo trekking. Puoi anche installare tutte le app che vuoi tramite lo store integrato. E la batteria ti sorprenderà.

