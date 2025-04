Asus TUF Gaming F15, un notebook da gaming a un prezzo mai visto

Fonte foto: Asus

Il mondo dei computer da gaming è un settore denso di offerte, con dispositivi estremamente performanti ma anche dai prezzi tutt’altro che contenuti. Del resto, per funzionare al meglio i giochi moderni hanno bisogno di un certo tipo di hardware di fascia alta che, come è ben noto, non costa poco.

Fortunatamente, sul mercato esistono diversi modelli di notebook da gaming e quelli che vanno a posizionarsi nel segmento degli entry level, possono essere acquistati a prezzi non troppo eccessivi, senza rinunciare comunque a prestazioni di livello.

Tra questi, c’è l’Asus TUF Gaming F15 un device molto interessante che proprio in queste ore è in super offerta su Amazon e può essere portato a casa con ben 300 euro di sconto. L’occasione perfetta per avvicinarsi al mondo del gaming, acquistando un buon dispositivo e spendendo il giusto.

Asus TUF Gaming F15 – AMD Ryzen 7 7435HS – Versione 16 /512 GB

Asus TUF Gaming F15: scheda tecnica

Il notebook Asus TUF Gaming F15 ha uno schermo IPS LCD con tecnologia antiriflesso che misura 15,6 pollici, ha una risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile a 144 Hz.

Il processore a bordo è un AMD Ryzen 7 7435HS a cui si affiancano 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. La scheda video è una Nvidia GeForce RTX 4060, un componente entry level, perfetto per avvicinarsi al mondo del gaming scegliendo una GPU dedicata ma che non costi un patrimonio.

Molto interessante anche l’esclusivo sistema di raffreddamento sviluppato da Asus, che garantisce un passaggio ottimale dell’aria e un livello di rumore delle ventole bassissimo, anche durante i match più concitati, dove c’è bisogno di tutta la potenza a disposizione.

Tra le connessioni a disposizione ci sono due USB-C 3.2 (Thunderbolt 4 e supporto DisplayPort), due USB-A 3.2, l’HDMI, l’ingresso LAN e il jack da 3.5 mm (cuffie/microfono). Per quanto riguarda le connessioni wireless, invece, abbiamo il WiFi 6 e il Bluetooth 5.3. Non mancano una webcam HD 720p, due altoparlanti e un microfono.

La batteria è da 90 Wh. Infine il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Asus TUF Gaming A15 FA507NVR: l’offerta su Amazon

Per portare a casa il notebook Asus TUF Gaming A15 di listino bisogna spendere 1.399 euro. Per le prossime ore, però, approfittando delle offerte su Amazon il prezzo di questo PC da gaming scende fino a 1.099 euro (-21%, -300 euro), uno sconto che non va assolutamente sottovalutato e che rendere un po’ più semplice l’acquisto di un computer dalle grandi potenzialità, ottimo per giocare al meglio ai propri videogiochi preferiti e non solo.

