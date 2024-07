Asus, le migliori offerte del Prime Day

Fonte foto: Asus

Il Prime Day è iniziato e Amazon ha dato ufficialmente il via a due giorni di offerte irripetibili sui migliori prodotti sul mercato. Tra le occasioni più interessanti ci sono quelle proposte da Asus con un’ottima selezione dei migliori notebook del suo vastissimo catalogo a prezzi davvero irripetibili.

Dal gaming alla produttività, dai PC per l’uso professionale fino ad arrivare a quelli per la vita di tutti i giorni, le opzioni a disposizione sono davvero molte e agli utenti non resta che scegliere il device più adatto alle proprie esigenze e fare clic su Acquista Ora.

Asus ROG Strix G16: scheda tecnica e prezzo

Asus ROG Strix G16 (in foto) ha un display IPS LCD con tecnologia antiriflesso che misura 16 pollici, ha una risoluzione WQXGA (2.560×1.600 pixel) e refresh rate a 165 Hz. Il processore è un Intel Core i9 14900HX con 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB. La scheda grafica è una Nvidia GeForce RTX 4080.

Le opzioni di connettività comprendono abbiamo il WiFi 6E, il Bluetooth 5.3, due porte USB-C 3.2 (Thunderbolt 4 e supporto DisplayPort), due USB-A 3.2, l’ingresso HDMI, l’ingresso LAN e il jack da 3.5 mm (cuffie/microfono). La batteria è da 90 Wh con la promessa di un’autonomia che dura per tutto il giorno. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Grazie alle offerte del Prime Day, il prezzo finale di questo notebook da gaming è di 2.285,89 euro

Asus ROG Strix G16 – Intel Core i9 14900HX – Versione 16 GB/1 TB

Asus TUF Gaming F15: scheda tecnica e prezzo

Asus TUF Gaming F15 ha un display IPS LCD con tecnologia antiriflesso da 15,6 pollici con risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento a 144 Hz. Il processore è un Intel Core i7 13620H a cui si affiancano 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB. La GPU è una Nvidia GeForce RTX 4060.

Tra le connessioni ci sono il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, due USB-C 3.2 (Thunderbolt 4 e supporto DisplayPort), due USB-A 3.2, l’HDMI, l’ingresso LAN e il jack da 3.5 mm (cuffie/microfono). La batteria anche su questo modello è da 90 Wh. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Con le offerte del Prime Day il prezzo finale di questo device è di 1.049 euro.

Asus TUF Gaming F15 – Intel Core i7 13620H – Versione 16 GB/1 TB

Asus Zenbook 14 OLED: scheda tecnica e prezzo

L’Asus Zenbook 14 OLED ha un display OLED da 14 pollici, con risoluzione 2,8K (2.880×1.800 pixel) e refresh rate a 90 Hz. Il notebook ha un processore Intel Core i9 13900H coadiuvato da 16 GB di RAM e un SSD da 1TB. La scheda video è una Intel Iris Xe integrata nel processore.

Le opzioni per la connettività comprendono Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, due USB-C Thunderbolt 4, una porta USB-A 3.2, un ingresso HDMI 2.1, il lettore di schede microSD e un ingresso per il jack audio da 3,5 mm (cuffie/microfono).

La batteria è da 63 wattora. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition. Presente anche la certificazione di grado militare US MIL-STD 810H che attesta la resistenza del dispositivo alle temperature estreme, all’umidità, alla polvere, agli urti e a tutte quelle sollecitazioni esterne incluse le vibrazioni dovute ai colpi da arma da fuoco.

Il prezzo di listino con le offerte del Prime Day è di 999 euro.

Asus Zenbook 14 OLED – Intel Core i9 13900H – Versione 16 GB/1 TB

Asus VivoBook GO 15: scheda tecnica e prezzo

Asus VivoBook GO ha un display IPS LED con tecnologia antiriflesso che misura 15,6 pollici, ha una risoluzione FHD (‎1.920×1.080 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Il processore è un AMD Ryzen 3 7320U con 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB. La scheda grafica è una AMD Radeon Graphics, integrata nel processore.

Tra le connessioni abbiamo: il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, una porta USB-A 2.0, una porta USB-A 3.2, una USB-C 3.2, l’HDMI e l’ingresso per il jack da 3.5 mm (cuffie/microfono). La batteria è da 42 Wh con un’autonomia che garantisce fino a 10 ore di utilizzo. Il sistema operativo è Windows 11 in modalità S.

Con le offerte del Prime Day il prezzo di questo dispositivo è di 369 euro.

Asus VivoBook Go 15 – AMD Ryzen 3 7320U – Versione 8/512 GB