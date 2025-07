AirPods 4 al minimo storico: vanno comprate subito su Amazon

Le AirPods 4 sono in offerta al prezzo più basso di sempre e le puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Cancellazione del rumore e audio spaziale.

Tra i tanti prodotti in offerta in questi giorni ci sono anche le AirPods 4, ultima versione delle cuffie top di gamma di Apple. Rispetto ai modelli precedenti ci sono parecchie novità: design rinnovato per un maggior comfort audio anche dopo un utilizzo prolungato, cancellazione del rumore e modalità Trasparenza per quando stai camminando per strada. Per il resto sono le classiche AirPods che assicurano una qualità del suono elevatissima e sono realizzate con le migliori componenti del momento.

Abbiamo accennato all'offerta. Da oggi le AirPods 4 sono in promo con un ottimo sconto del 24% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Inoltre, puoi anche pagarle in 5 rate a tasso zero.

AirPods 4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per le cuffie di Apple. Le AirPods 4 sono in offerta con uno sconto del 24% a un prezzo di 151,99 euro, minimo storico sul sito di e-commerce e uno dei migliori prezzi di tutto il web. Il risparmio è considerevole e le puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero da 30,40 euro al mese, praticamente quanto un caffè al giorno.

La disponibilità delle cuffie di Apple è immediata e le ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo. Ti consigliamo di approfittarne subito, sono tra le più acquistate su Amazon e le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

AirPods 4: caratteristiche tecniche

Con le AirPods 4 Apple ha fatto un ulteriore salto in avanti. Le cuffie top di gamma dell’azienda di Cupertino hanno subito aggiornamenti importanti con miglioramenti sulla qualità audio e sull’ergonomia. Salta subito all’occhio il design rinnovato che le rende ancora più comode da indossare nella vita di tutti i giorni, anche dopo lunghe sessioni di ascolto e di utilizzo. Quando ti muovi restano "ancorati" all’orecchio e le puoi utilizzare anche durante l’allenamento.

Tra le novità più interessanti c’è sicuramente la cancellazione attiva del rumore. Riduce i rumori esterni per farti ascoltare al meglio i tuoi brani preferiti, mentre la modalità Trasparenza ha la funzione opposta e ti lascia ascoltare il suono del mondo esterno. Si rivela molto utile quando sei in giro per la città. La funzione "rilevamento conversazione", invece, abbassa in automatico il volume degli auricolari se stai iniziando una conversazione con una persona accanto a te.

Migliorata anche la qualità audio delle chiamate: il fruscio di sottofondo è solo un brutto ricordo e ogni parola è scandita alla perfezione. Presente anche l’audio spaziale personalizzato che puoi adattare in base al contenuto: film, serie TV, videogiochi o musica. Riprogettata anche la custodia di ricarica: dimensioni più piccole, la stessa potenza di sempre.

Le AirPods sono compatibili con qualsiasi smartphone, ma danno il meglio di loro con i dispositivi Apple e l’iPhone. Puoi anche utilizzare Siri per ascoltare il tuo brano preferito o per chiamare il tuo partner senza dover tirare lo smartphone fuori dalla tasca.

