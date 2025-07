Le cuffie wireless Sennheiser ACCENTUM Special Edition sono in offerta per l'Amazon Prime Day: lo sconto è del 41% rispetto al prezzo consigliato

Le offerte dell’Amazon Prime Day 2025 sono l’occasione giusta per acquistare un nuovo paio di cuffie wireless, con un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo.

La promo più interessante, in questo momento, riguarda le Sennheiser ACCENTUM Special Edition. Sfruttando lo sconto riservato agli utenti Prime, infatti, è possibile ridurre il prezzo del 41%.

Con l’offerta in corso, le cuffie di Sennheiser sono acquistabili ora al prezzo di 99,99 euro, raggiungendo un nuovo minimo storico. La versione in promo è quella venduta e spedita da Amazon.

Si tratta di cuffie overear con supporto Bluetooth e con anche un dongle USB per il collegamento ai dispositivi sprovvisti di connettività Bluetooth. Per accedere subito alla promozione è sufficiente premere sul banner qui di sotto.

Lo sconto è valido solo per poche ore, in quanto è legato alle promozioni in corso per il Prime Day di Amazon. Per accedere all’offerta bisogna essere utenti Prime (c’è la possibilità di attivare la prova gratuita).

Sennheiser ACCENTUM Special Edition

La scheda tecnica delle Sennheiser ACCENTUM Special Edition

Le Sennheiser ACCENTUM Special Edition sono delle ottime cuffie over ear pensate per l’utilizzo in vari contesti e per poter offrire sempre una resa audio di qualità molto elevata.

Si tratta di cuffie Bluetooth, pensate per essere abbinate facilmente a diverse tipologie di dispositivi, dai computer agli smartphone. Il modello include in confezione un comodo dongle USB per semplificare il collegamento wireless con i dispositivi sprovvisti di Bluetooth.

Le cuffie sono dotate di comandi rapidi, per gestire la riproduzione e le chiamate in modo agevole. Da segnalare anche la presenza della funzione per la cancellazione del rumore.

Con la ANC ibrida è possibile personalizzare il funzionamento e ridurre il rumore esterno quando si usano le cuffie. C’è anche la Modalità Trasparenza che, invece, consente di rimanere consapevoli dell’ambiente circostante.

Da segnalare anche un’eccellente autonomia: con una sola carica della batteria integrata, infatti, c’è la possibilità di utilizzare le cuffie per ben 50 ore di riproduzione. Le Sennheiser ACCENTUM Special Edition supportano la ricarica rapida: con 10 minuti di ricarica, infatti, è possibile ottenere 5 ore di riproduzione.

Sennheiser ACCENTUM Special Edition, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon e valida per il Prime Day è ora possibile acquistare le Sennheiser ACCENTUM Special Edition con un prezzo ridotto fino a 99,99 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per le cuffie wireless che diventano oggi uno dei best buy sullo store. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Sennheiser ACCENTUM Special Edition