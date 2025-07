Dyson, prezzo crollato per il robot aspirapolvere: sconto esclusivo Amazon

Fonte foto: Dyson

In molti conoscono Dyson per le scope elettriche e per i prodotti per la cura dei capelli, ma l'azienda britannica produce anche altri dispositivi per la pulizia domestica, come i robot aspirapolvere. E proprio un robot aspirapolvere è tra le migliori offerte disponibili al Prime Day di Amazon. Parliamo del Dyson 360 Vis Nav disponibile in offerta con uno sconto eccezionale del 46% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi ben 600 euro su quello di listino.

Il robot aspirapolvere Dyson 360 Vis Nav è quanto di meglio possa offrire la tecnologia in questo momento. Combina soluzioni innovative con le tecnologie Dyson per una pulizia completa di tutta l’abitazione, anche dove gli altri robot non arrivano. Dotato di una grande potenza di aspirazione, adatta la modalità di funzionamento in base alla tipologia di pavimento. Mappa tutta l’abitazione per evitare gli ostacoli e per permetterti di controllarlo con lo smartphone. Clicca sul link qui in basso per scoprire il prezzo e completare l’acquisto.

Dyson 360 Vis Nav: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il robot aspirapolvere Dyson Vis Nav è in offerta a un prezzo di 699 euro grazie allo sconto del 46%. Lo paghi quasi la metà e risparmi ben 600 euro, approfittando anche del minimo storico. Si tratta del miglior prezzo di tutto il web e di un’occasione irripetibile per acquistare un elettrodomestico per la tua cucina che assicura prestazioni uniche. Puoi anche pagarlo a rate attivando il servizio Cofidis in fase di pagamento.

La disponibilità del robot aspirapolvere è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni di tempo.

Dyson 360 Vis Nav: le caratteristiche tecniche

Il Dyson 360 Vis Nav è un robot aspirapolvere senza punti deboli e con caratteristiche fa vero top di gamma. Dyson ha utilizzato la sua esperienza nel settore delle scope elettriche per realizzare un robot che assicura una grande potenza di aspirazione e che difficilmente ti deluderà.

Il robot utilizza una spazzola che copre l’intera larghezza dell’elettrodomestico per aspirare tutto quello che incontra sulla propria strada. E si adatta anche a qualsiasi pavimento, senza rovinare le mattonelle. Inoltre è anche in grado di pulire i singoli bordi e gli angoli senza disperdere lo sporco. Rispetto ai classici robot aspirapolvere, questo modello Dyson è dotato di attuatori laterali che dirigono lo sporco verso la spazzola togliendo la polvere dagli angoli.

Il Dyson Vis Nav è dotato anche di sensori di ultima generazione che mappano efficacemente ogni stanza della tua abitazione. Ma non solo: permettono anche di evitare gli ostacoli e sono in grado di rilevare dove è concentrata maggiormente la polvere, in modo da adattare la forza di aspirazione. Sale anche sui tappeti e pulisce sotto i mobili senza nessun problema, arrivando dove tu non puoi arrivare. Dopo aver mappato i punti che hanno bisogno di una maggior potenza di aspirazione, il robot ti mostra sull’app dello smartphone i risultati della pulizia.

La manutenzione quotidiana è molto semplice grazie al sistema di estrazione one-touch che incanala la polvere direttamente nel contenitore. Quando la batteria sta per terminare, torna automaticamente alla stazione di ricarica.

