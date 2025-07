Il POCO C75 è in offerta su Amazon, per il prime Day, con un prezzo che si riduce fino a 69 euro: si tratta ora di un affare low cost davvero senza precedenti

Fonte foto: Xiaomi

Il POCO C75 è uno degli smartphone più venduti del Prime Day 2025 di Amazon. Il motivo è semplice: il modello di Xiaomi ha un rapporto qualità/prezzo mai visto. Con la promozione in corso, infatti, è possibile acquistare lo smartphone con un prezzo ridotto fino a 69 euro, scegliendo la versione 6/128 GB, oppure fino a 85 euro, con la versione 8/256 GB.

Entrambe le varianti sono vendute e spedite direttamente da Amazon. Si tratta della soluzione giusta per gli utenti alla ricerca di un dispositivo economico ma completo, adatto anche come smartphone di riserva, da avere sempre pronto all’uso.

L’offerta in corso è valida per il Prime Day di Amazon e, quindi, terminerà alla mezzanotte di oggi 11 luglio. Per accedere subito allo sconto basta premere sul banner seguente e poi scegliere la versione desiderata. In sconto, al momento, ci sono diverse colorazioni per entrambe le varianti dello smartphone.

POCO C75

La scheda tecnica del POCO C75

La scheda tecnica di POCO C75 comprende un display IPS LCD da 6,88 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC MediaTek Helio G81 Ultra che viene supportato da 6/8 GB di memoria RAM e da 128/256 GB di storage, con possibilità di espansione tramite microSD.

Lo smartphone è dotato anche di una batteria da 5.160 mAh, in grado di garantire un’autonomia eccellente. C’è il supporto alla connettività Dual SIM (ma senza la possibilità di utilizzare le eSIM) ed è possibile sfruttare sia il chip NFC che il sensore di impronte digitali laterale.

Il comparto fotografico comprende una fotocamera posteriore da 50 Megapixel e una fotocamera anteriore da 13 Megapixel. Il sistema operativo è Android 15, con la personalizzazione di HyperOS. Lo smartphone misura 171,9 x 77,8 x 8,2 mm e pesa 204 grammi.

Con il POCO C75 è possibile mettere le mani su un ottimo smartphone entry level, in grado di offrire buone prestazioni nell’uso quotidiano e, soprattutto, acquistabile con la possibilità di garantire un rapporto qualità/prezzo che, in questo momento, non ha eguali sul mercato.

POCO C75, l’offerta di Amazon

Con l’offerta in corso su Amazon per il Prime Day è possibile acquistare il POCO C75 al prezzo scontato di:

69 euro per la versione con 6 GB di RAM e 128 GB di storage

per la versione con 85 euro per la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage

Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon. Per accedere all’offerta basta premere sul banner qui di sotto andando poi a scegliere la versione desiderata dell’entry level di Xiaomi. La promo terminerà a breve.

