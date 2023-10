Attenti al video fake di Mara Venier: è una truffa

Mara Venier come Tom Hanks, Elon Musk, Mr. Beast e Gayle King perché l’intelligenza artificiale non conosce confini, specialmente quando è usata per mettere a segno truffe. La nota conduttrice TV italiana è stata coinvolta, suo malgrado e a sua insaputa, in una campagna “scam” online basata sulla tecnologia deepfake: un video, che gira sui social, in cui la Venier invita tutti a investire del denaro per avere una rendita fissa.

Deepfake Venier: il video

Nel video si vede una persona con il volto di Mara Venier, che invita gli italiani a investire 250 euro al fine di ottenere un “ingente reddito fisso mensile“. Nello stesso video c’è anche Elon Musk, cosa che ha insospettito non poco i fan più “smart” della conduttrice e li ha spinti a segnalarle l’esistenza di questo deepfake.

Il volto della Venier, in realtà, è sovrapposto a quello di un’attrice dalle forme fisiche simili a quelle della conduttrice. L’effetto è credibile, a prima vista, perché la tecnologia ha fatto passi da gigante.

Grazie all’uso delle reti neurali e di altri algoritmi di deep learning, infatti, è possibile addestrare un computer a imitare alla perfezione quasi qualsiasi cosa. Compresi i movimenti di un volto e i pixel che compongono l’immagine del volto.

L’importante è avere sufficiente materiale video per “allenare” l’algoritmo e, naturalmente, di materiale video con il volto della Venier che parla ce n’è a bizzeffe.

Vittime illustri

Poiché per far funzionare gli algoritmi dei deepfake è necessario avere molte immagini della persona che si vuole imitare, la conseguenza è che i truffatori si stanno concentrando nel creare i video fake dei personaggi famosi. Di video e foto dei VIP, infatti, ne possono trovare in grandi quantità e a costo zero.

Il deepfake della Venier, infatti, arriva a pochi giorni da quello di Tom Hanks. L’attore premio Oscar ha dovuto avvertire i suoi fan sul fatto che stava girando un video fake con il suo volto, nel quale il sosia digitale di Hanks sponsorizza una polizza per la protezione odontoiatrica.

Vicenda a sua volta simile a quelle che hanno visto coinvolti altri personaggi famosi, come la conduttrice televisiva statunitense Gayle King e lo youtuber Mr.Beast. Tutti VIP, con abbondanza di immagini per allenare gli algoritmi disponibili a costo zero.

Deepfake su TikTok

Tutti questi tentativi di truffa a base di video deepfake hanno trovato un valido alleato nei social, che hanno aumentato esponenzialmente la portata del messaggio e, tramite gli spazi sponsorizzati, hanno permesso ai truffatori di raggiungere milioni di persone a costo bassissimo.

Negli USA, in particolare, questi video hanno circolato moltissimo su TikTok e, di conseguenza, la piattaforma è di nuovo al centro della polemica per non aver sorvegliato abbastanza i suoi contenuti.

Deepfake: come riconoscerli

Per fare un buon deepfake c’è bisogno di molto buon materiale di partenza: video, foto e audio della persona da imitare. Il fatto che ci sia tantissimo materiale sui VIP rende migliori i deepfake che li riguardano, che sono così più difficili da riconoscere.

Se è facile ingannare l’occhio, però, dovrebbe essere più difficile ingannare il cervello, che è la nostra prima arma di difesa dai deepfake. Se Tom Hanks, Elon Musk o qualche altro personaggio famoso straniero parla perfettamente in italiano e nel video si vedono le sue labbra che pronunciano parole in italiano (quindi senza doppiaggio), è chiarissimo che c’è qualcosa che non quadra.

Se il VIP chiede soldi per investimenti, prodotti finanziari o altri servizi che promettono rendite molto elevate, a fronte di una spesa iniziale relativamente bassa, allora c’è di nuovo qualcosa che non va.

Poi ci sono i dettagli tecnici che possono aiutarci a riconoscere un deepfake. Ad esempio lo sfondo e ciò che sta intorno al volto fake: più è semplice ed uniforme e più è probabile che sia un fake. Questo perché è molto più facile, per l’algoritmo, applicare un volto sul collo di qualcuno se non ci sono elementi di disturbo nell’immagine.

l video deepfake di Tom Hanks, ad esempio, mostra l’attore completamente vestito di nero, che si staglia su uno sfondo completamente bianco.