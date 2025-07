Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Isomorphic Labs, la sussidiaria di Google DeepMind dedicata alla scoperta di farmaci tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, sta per sperimentare i primi farmaci sviluppati con l’AI. Un momento cruciale per il settore della medicina e quello dell’AI che potrebbe semplificare radicalmente il processo di sviluppo farmaceutico che, si solito, è lungo, costoso e ad alto rischio.

Come fa l’AI a sviluppare i farmarci

Al centro del progetto di Isomorphic Labs c’è la tecnologia AlphaFold, un modello AI avanzato in grado di prevedere le strutture proteiche con estrema precisione. Questa capacità è fondamentale perché permette ai ricercatori di progettare molecole che si leghino in modo più efficace ai bersagli biologici, rendendo i farmaci più mirati ed efficienti.

Con l’ultimo aggiornamento del modello, AlphaFold 3, i ricercatori hanno ampliato ulteriormente queste capacità, riuscendo a modellare le interazioni delle proteine non solo tra loro, ma anche con il DNA, i farmaci e altre molecole biologiche.

Naturalmente, questa comprensione a livello molecolare promette di sbloccare nuove strategie per la somministrazione dei farmaci e per il trattamento di malattie complesse; un passo avanti incredibile per lo sviluppo di nuovi farmaci che, notoriamente, è un processo molto complesso che può richiedere dai dieci ai quindici anni e ha bisogno di investimenti di centinaia di milioni di dollari per ogni potenziale candidato.

E questo è un problema perché, secondo una statistica condivisa da Fortune, circa il 10% dei farmaci che entrano in sperimentazione clinica arriva effettivamente sul mercato. Per tutti gli altri si tratta di investimenti finanziari che, di solito, vanno completamente perduti o quasi.

Oltre a questo, il percorso tradizionale prevede diverse fasi: dopo l’identificazione di potenziali farmaci in laboratorio, seguono test preclinici su animali e infine le tre fasi degli studi clinici sull’uomo, ciascuna con requisiti di sicurezza ed efficacia sempre più stringenti.

Con gli strumenti AI di Isomorphic Labs queste procedure diventano molto più efficienti, con la tecnologia che è in grado di identificare e scartare i candidati meno promettenti per la ricerca già nelle fasi iniziali, riducendo così i tempi e i costi.

L’impatto di Isomorphic Labs sulla medicina moderna

Sin dalla sua fondazione, Isomorphic Labs ha visto una crescita molto importante, espandendo il proprio team e stringendo partnership strategiche con vari colossi farmaceutici. Parallelamente a queste collaborazioni, l’azienda sta perseguendo anche lo sviluppo indipendente di farmaci, focalizzandosi sui settori dell’oncologia e dell’immunologia, con un modello di business che prevede, dopo le prime fasi di sperimentazione, la concessione in licenza dei propri sviluppi.

Google è fiducioso di questa strategia, dicendosi convinto che l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel settore della farmacologia non solo accelererà i tempi e ridurrà i costi dello sviluppo di medicinali, ma aumenterà significativamente le probabilità di successo degli studi clinici, portando più rapidamente sul mercato farmaci innovativi e salvavita.