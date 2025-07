Dopo mesi di leak, indiscrezioni, immagini rubate e anticipazioni più o meno controllate, ci siamo. Samsung ha ufficializzato oggi la nuova generazione di dispositivi pieghevoli e indossabili, confermando praticamente tutto quello che già sapevamo. Ma se i dettagli non erano più un segreto, la sensazione che si prova tenendo in mano i nuovi prodotti è tutta da raccontare.

E tra tutti i protagonisti, il nuovo Galaxy Z Fold 7 si prende la scena: con un peso più contenuto, uno spessore ridotto e una potenza che lo rende uno studio mobile a tutti gli effetti, spazza via ogni residua competizione. Addio Honor Magic V5, è stato bello finché è durato.

Nel nostro video hands-on, che trovate qui sopra, abbiamo messo alla prova in anteprima Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Watch 8, raccontando le prime impressioni a caldo. Le recensioni arriveranno, ma intanto ecco cosa ci ha colpito fin da subito.

Galaxy Z Fold 7, il trionfo degli ingegneri

Il nuovo Fold è il simbolo dell’evoluzione tecnologica. Con uno spessore di appena 8,9 mm da chiuso e solo 4,2 mm da aperto, è più sottile di molti smartphone tradizionali. Ma non è solo una questione di forma: il peso di 215 grammi lo rende incredibilmente maneggevole, superando persino il Galaxy S25 Ultra. Un dettaglio che cambia radicalmente l’esperienza d’uso.

Lo schermo interno Dynamic AMOLED 2X da 8 pollici offre una visione spettacolare, con luminosità fino a 2.600 nit e refresh rate a 120Hz. Il display esterno da 6,5 pollici mantiene lo stesso livello qualitativo e rende il Fold 7 pienamente utilizzabile anche da chiuso. Il merito è anche della nuova cerniera Armor FlexHinge, più compatta e resistente, che migliora la durata nel tempo e riduce visibilmente il segno della piega.

Sotto la scocca c’è il processore Snapdragon 8 Elite for Galaxy, pensato per sfruttare al massimo le funzionalità AI. Il multitasking su questo dispositivo non è più un compromesso, ma un punto di forza. Il drag & drop tra app in multischermo è fluido, intuitivo, potenziato da una One UI 8 che sembra nata proprio per un display flessibile.

La fotocamera da 200 MP è un salto netto rispetto alla generazione precedente: lo si nota nei dettagli, nella gestione delle luci, nella resa dei colori. L’intelligenza artificiale lavora in background per migliorare esposizione, profondità e nitidezza, anche nei video in notturna. Non manca l’editing avanzato: si possono rimuovere elementi di disturbo, migliorare l’audio nei video e confrontare le immagini modificate in tempo reale. È un vero e proprio laboratorio creativo portatile.

Il Galaxy Z Fold 7 è il pieghevole che azzera ogni scusa: se prima poteva esserci il dubbio tra praticità e innovazione, adesso c’è un solo nome su cui puntare.

Galaxy Z Flip 7, schermo esterno più grande ed efficiente

Il Flip 7 ha da sempre giocato sul fattore stile, ma questa volta ha messo in campo anche tanta sostanza. La nuova FlexWindow da 4,1 pollici è la più ampia mai vista su un pieghevole compatto: uno schermo Super AMOLED a bordo a bordo, con luminosità di 2.600 nit e refresh rate fino a 120Hz. Si legge anche sotto il sole più aggressivo, ma soprattutto si usa come mai prima d’ora.

Si possono scrivere messaggi, controllare la propria agenda, rispondere ai comandi vocali di Gemini e addirittura fare ricerche complesse. Il tutto senza aprire il telefono. L’esperienza d’uso è raffinata, con dettagli che sorprendono: come lo sfondo dinamico che si adatta all’immagine scelta, la barra Now che mostra in tempo reale cosa succede nelle app, o la possibilità di visualizzare anteprime fotografiche direttamente sulla cover.

Il comparto fotografico vanta un sensore principale da 50 MP, affiancato da un ultra-grandangolo da 12 MP. Ma la vera magia è nei selfie: FlexCam permette di scattare direttamente dalla FlexWindow con anteprima in tempo reale e zoom gestibile con un semplice swipe. Il Flip 7 diventa uno strumento efficiente per chi crea contenuti, ma anche per chi vuole solo divertirsi con un tocco di stile.

Rispetto al passato, migliora tutto: la cerniera è più resistente, il telaio in Armor Aluminum dà una sensazione di solidità mai provata prima, e la batteria da 4.300 mAh garantisce oltre 30 ore di riproduzione video. A bordo c’è Android 16 con One UI 8, con un set di funzioni AI che vanno dalla trascrizione automatica al fotoritocco intelligente. C’è persino Samsung DeX, per la prima volta su un Flip: lo si collega a uno schermo e diventa un mini PC.

Per chi vuole risparmiare un po’, c’è anche una versione FE, il cui prezzo è leggermente inferiore, l’unico prezzo da pagare è la forma differente del display esterno, che ha cornici un po’ più grandi e il classico ritaglio intorno alla fotocamera, tipico dei modelli precedenti di Z Flip.

In una parola: intrigante.

Nuovi Galaxy Watch 8, più potenti e con display luminosissimo

La nuova generazione di smartwatch di Samsung cambia pelle. Letteralmente. La cassa è stata riprogettata e ora tutti i modelli condividono una struttura più sottile, più confortevole e decisamente più elegante. Non c’è più distinzione netta tra sportivo e classico: ogni Watch 8 è un ibrido ben riuscito tra design e funzionalità.

Il display Super AMOLED con vetro zaffiro è più luminoso del 50% rispetto alla generazione precedente e raggiunge i 3.000 nit. Si legge sempre, ovunque. Anche sotto il sole a picco. Il comfort migliora grazie a un profilo più basso dell’11%, ma ciò che cambia l’esperienza è sotto la scocca.

Il nuovo processore da 3 nm offre prestazioni più reattive, consumi ottimizzati e una batteria che accompagna per tutta la giornata, anche con un uso intensivo. Le nuove funzioni introdotte con Wear OS 6 e la One UI 8 Watch sono tutte costruite attorno al benessere: il monitoraggio del sonno è stato perfezionato, l’indice antiossidante misura i livelli di carotenoidi in 5 secondi, il nuovo coach da polso aiuta a mantenere la motivazione con dati chiari e suggerimenti personalizzati.

C’è anche Gemini integrato: si può parlare con lo smartwatch per avviare allenamenti, segnare obiettivi o semplicemente chiedere info pratiche. Il tutto con comandi vocali naturali.

Infine, cambia anche l’approccio al design: Watch 8 offre una vasta gamma di cinturini e finiture, per competere con le altre proposte di mercato, sempre più agguerrite.

La concorrenza finisce in fuorigioco

Quando una nuova generazione di dispositivi arriva sul mercato, di solito si apre il gioco dei confronti. Chi ha il sensore più potente, chi il processore più nuovo, chi lo schermo più luminoso. Ma questa volta non ha senso giocare a chi fa meglio o di più: Samsung ha alzato l’asticella in modo talmente netto da cambiare la scala di riferimento.

Il Fold 7 è l’unico vero flagship pieghevole oggi in circolazione. Il Flip 7 migliora il concetto di smartphone compatto, offrendo funzionalità da top di gamma in formato tascabile. Il Watch 8 unifica le differenze di stile in un solo corpo elegante e performante, con la qualità di sempre.

In questi giorni, consapevole di fare una corsa contro il tempo, Honor ha spinto molto il suo Magic V5, per lo spessore super sottile, ma quella specie di mattone nella parte posteriore, che sporge di quasi mezzo centimetro, dove sono collocate le fotocamere, lo mette fuori gioco rispetto alla bellezza e all’eleganza di Z Fold 7, da cui siamo stati letteralmente rapiti. La versione di colore blu è stupenda.

E poi c’è l’ecosistema Galaxy, connesso, fluido, potente. Dove ogni dispositivo si parla con l’altro, dove la personalizzazione di Android incontra una gestione dei dati intelligente e sicura. La concorrenza può anche snocciolare specifiche interessanti, ma senza questo livello di integrazione e completezza, restano solo numeri. E quelli, da soli, non bastano più.

Abbiamo quasi il timore che si intuisca che Galaxy Z Fold 7 ci è proprio piaciuto: ha un prezzo proibitivo e per questo sarà comunque un prodotto di nicchia, con una piccola quota di vendite, ma la sua qualità non si discute e ne fa il nuovo punto di riferimento del mercato.