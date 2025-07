Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Gemini è ora in grado di accedere anche alle app di terze parti su Android. Come e perché impedire al chatbot di Google di accedere ai nostri messaggi WhatsApp

Di recente Google ha introdotto una novità significativa nel modo in cui Gemini interagisce con alcune applicazioni di terze parti sui dispositivi Android. Questa cosa consente al chatbot AI di accedere automaticamente ad alcune delle app sullo smartphone come Messaggi, WhatsApp, Utility e Telefono.

Questa novità, aumenta notevolmente le potenzialità dell’assistente AI, garantendo agli utenti maggiore autonomia e, ovviamente, la possibilità di usare i comandi vocali con Gemini sulle varie app installate.

Cosa cambia per la privacy degli utenti

Stando alle dichiarazioni ufficiali, l’obiettivo di Google è migliorare la user experience, rendendo Gemini un assistente telefonico sempre più integrato e capace di svolgere compiti quotidiani come inviare messaggi WhatsApp, impostare timer o avviare chiamate.

Tuttavia, questa integrazione solleva significative preoccupazioni sulla privacy. Precedentemente, l’accesso di Gemini a queste applicazioni dipendeva dall’attivazione dell’impostazione Attività app di Gemini, che comportava anche il salvataggio delle interazioni per migliorare i modelli AI di Google.

Con il nuovo aggiornamento, anche se l’attività delle app di Gemini è disattivata, le interazioni avverranno comunque. Naturalmente, Big G afferma che le chat private non verranno utilizzate per l’addestramento dell’intelligenza artificiale, tuttavia è innegabile che questo poter accedere anche alle conversazioni genera un po’ di timore tra gli esperti del settore.

In molti, infatti, sostengono che le aziende tecnologiche non dovrebbero attivare “di nascosto” nuove funzionalità che incidono sulla privacy degli utenti e, anzi, dovrebbero essere più trasparenti sulle implicazioni dei cambiamenti per i dati privati.

Al momento, la questione resta in sospeso e anche se questo aggiornamento rende Gemini molto più smart, in molti stanno cercando un sistema per proteggere (preventivamente) le proprie conversazioni private.

Come disattivare l’accesso di Gemini ai messaggi privati

Google ha inviato una notifica via email agli utenti Android per informarli delle modifiche in atto ma, per il momento, sembra che il messaggio non sia ancora arrivato a tutti.

Per chi volesse, è possibile impedire che Gemini interagisca con le varie app. Per farlo bisogna andare nelle impostazioni del chatbot visitando il sito https://gemini.google.com/apps oppure accedendo alle Impostazioni dell’app su Android. Nella scheda App è possibile controllare quali app sono connesse a Gemini e, naturalmente, disabilitare manualmente quelle che non devono essere accessibili per il chatbot.

Google assicura che una volta disabilitate le connessioni alle app, il suo tool AI non avrà più accesso alle informazioni ad esse collegate, indipendentemente dall’impostazione Attività app.

In alternativa è possibile anche disabilitare Gemini dall’app, andando sempre nelle Impostazioni del dispositivo e selezionando l’opzione Disabilitare l’app Gemini, cosa che però non consentirà di accedere a nessuna delle funzioni offerte dall’assistente AI.