Whirpool, il climatizzatore portatile a un prezzo mai visto: offerta imperdibile

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Whirpool

L’estate sta mostrando i muscoli, con temperature elevate in tutta Italia, con alcune zone che ormai sfiorano i 50 gradi. E così, ognuno cerca di raffreddare i bollenti spiriti che aleggiano in casa o in ufficio ora con i ventilatori, ora con i climatizzatori, a seconda delle necessità. Poi ci sono le soluzioni a metà strada, come i climatizzatori portatili. E oggi è il giorno giusto per fare un super affare. Su Amazon, infatti, troviamo il climatizzatore portatile Whirpool PACW29CO, in offerta a un super prezzo grazie allo sconto del 47% che praticamente ce lo fa pagare la metà. Per acquistarlo direttamente da Amazon, clicca qui.

Il climatizzatore portatile aiuta a rinfrescare la casa senza dover chiedere l’intervento di uno specialista per l’installazione e senza dover rompere il muro. E assicura le stesse prestazioni di un "normale" climatizzatore. Anzi, molto spesso sono anche superiori e più efficienti. Come dimostra come modello Whirpool che assicura una grande potenza e rinfresca l’abitazione in poco tempo.

Climatizzatore portatile Whirpool

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Climatizzatore portatile Whirpool PACW29CO: caratteristiche tecniche e vantaggi

Vediamo quali sono le caratteristiche tecniche di questo climatizzatore portatile Whirpool PACW29CO. Partiamo dalle dimensioni del prodotto, che ci regalano un piccolo elettrodomestico compatto e facilmente trasportabile. Grazie alla potenza di 9000 BTU, il climatizzatore portatile Whirpool PACW29CO riesce a rinfrescare in un raggio fino a ‎30 m² ed è dotato di un comodo telecomando per controllarlo a distanza, senza doversi alzare e avvicinarsi ogni volta. L

Ancora, riguardo l’efficienza energetica, parliamo di un climatizzatore portatile con efficienza energetica ‎A+++, importante per il risparmio in bolletta e per abbattere le emissioni di carbonio nell’aria, una buona notizia per quanti sono sensibili alla questione ambientale. Inoltre, utilizza il gas R290 che rispetta l’ambienta e non è troppo inquinante. Oltre alla funzione climatizzazione, il condizionatore portatile può essere utilizzato anche come deumidificatore. Grazie alla modalità Sleep, il rumore notturno viene ridotto al minimo.

Climatizzatore portatile Whirpool PACW29CO: prezzo e offerte

Vediamo ora qual è il prezzo e le offerte in corso per questo piccolo elettrodomestico. Parliamo di un prodotto che costa normalmente 600 euro, mentre attualmente parliamo di un’offerta che ha praticamente dimezzato questa cifra. Infatti, la percentuale di sconto è pari al 47%, arrivando così a costare solamente 319,99 euro.

Oltre al prezzo particolarmente vantaggioso, è possibile pagare in comode rate grazie al finanziamento Cofidis. E ancora, incluso nel prezzo si avrà diritto alla spedizione precisa e a tutti i servizi offerti da Amazon tra cui la possibilità di restituire il prodotto gratuitamente entro 30 giorni dall’acquisto.

climatizzatore portatile Whirpool