Amazon, il condizionatore portatile crolla di prezzo: va comprato subito

La primavera è cominciata oramai da un mese, le temperature stanno pian piano aumentando e sta per arrivare quel periodo dell’anno in cui è quasi impossibile sopravvivere senza avere il condizionatore o il climatizzatore in casa o in ufficio. Se non volete commettere lo stesso errore di ogni anno ed essere pronti al caldo torrido di questa estate, bisogna munirsi degli strumenti adatti: il climatizzatore. Purtroppo non è possibile montare il condizionatore a parete in qualsiasi abitazione o ufficio e in casi del genere c’è solo un elettrodomestico che può salvarci: il climatizzatore portatile.

Oggi è il tuo giorno fortunato: se eri alla ricerca di un elettrodomestico con queste caratteristiche e funzionalità, c’è in offerta su Amazon il Comfee’ Ambra 6C con una potenza di 5000 BTU/h in promo con uno sconto del 36% che permette di risparmiare quasi 100 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Un condizionatore portatile perfetto per raffreddare una stanza di circa 15-20 metri quadrati in pochissimo tempo. Inoltre, oltre alla funzione di raffreddamento, lo puoi utilizzare anche come deumidificatore o come ventilatore. Un elettrodomestico versatile e utilissimo a un prezzo mai visto prima: approfitta subito di questa offerta unica.

Climatizzatore Portatile Ambra 6C: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una vera occasione da non farsi scappare. Da oggi su Amazon è disponibile il climatizzatore portatile Comfee’ Ambra 6C con una potenza di 5000 Btu/h in offerta a un prezzo di 153,83 euro grazie allo sconto del 36%. Approfitti del minimo storico e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 30,77 euro al mese, praticamente quanto un caffè al giorno.

Acquistandolo oggi lo ricevi a casa subito, anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo, in modo da testarlo a fondo. Ma non ti pentirai di questo ottimo elettrodomestico per la tua abitazione o il tuo ufficio.

Climatizzatore Portatile Comfee’ Ambra 6C: le caratteristiche tecniche

Il condizionatore portatile COMFEE’ Ambra 6C protagonista di questa offerta ha una capacità di raffreddamento che arriva fino a 5000 BTU/h. Sentirai velocemente tutti i benefici, soprattutto se combini questa potenza con la modalità di deumidificazione, in grado di rimuovere quasi 34 litri di acqua nel giro di 24 ore. Funziona anche come ventilatore, prevedendo 2 livelli di velocità, lasciandoti così una piacevole sensazione di aria fresca.

Si adatta in automatico alla temperatura dell’ambiente grazie alla funzione "Follow Me" impostabile tramite apposito tasto sul telecomando. Si sposta facilmente grazie al peso leggero e alle rotelline che compiono un movimento a 360 gradi, ma anche grazie alle maniglie laterali; ti sembrerà di spostare un trolley, anche grazie alle dimensioni ridotte. La modalità "Sleep", invece, fa sì che la temperatura sia adeguata alle ore notturne mentre dormi, quando occorre un raffrescamento più modulato e meno invasivo. Copre efficacemente una stanza dalle dimensioni di circa 20 metri quadrati. Infine, è stato progettato per risparmiare energia, tanto da prevedere anche un Timer che lo spegne da solo, evitando che resti acceso quando non serve.

