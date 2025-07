Electrolux, il condizionatore portatile crolla di prezzo: sconto vertiginoso

Il climatizzatore portatile Electrolux è in promo con uno sconto del 45% e risparmi più di 200 euro. Utilissimo per casa e l'ufficio. Potenza di 9000 Btu.

Fonte foto: Rex Electrolux

Il condizionatore portatile Electrolux Comfort 600 è una delle migliori offerte del Prime Day 2025 di Amazon per quanto riguarda gli elettrodomestici per casa. E non abbiamo paura di essere smentiti. Infatti, il climatizzatore è disponibile con un ottimo sconto del 45% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 250 euro su quello consigliato. Un’occasione più unica che rara per acquistare un elettrodomestico che si rivela utilissimo soprattutto in questo periodo dell’anno per combattere il grande caldo.

L’Electrolux Comfort 600 è dotato di una potenza di 9000 Btu che permette di rinfrescare rapidamente una stanza di circa 25-30 metri quadrati. L’elettrodomestico si rivela utilissimo sia all’interno di un’abitazione, sia in un ufficio o in un negozio. Dotato di tre modalità di utilizzo (oltre al raffreddamento lo puoi utilizzare anche come ventilatore o come deumidificatore), lo puoi controllare anche da remoto tramite l’app e impostare l’accensione o lo spegnimento. Uno dei migliori affari che puoi fare oggi e non devi fartelo scappare: clicca sul banner qui in basso e fai un super acquisto.

Electrolux Comfort 600: prezzo, offerta e sconto Amazon

Ecco una delle migliori offerte di questo Prime Day per quanto riguarda i condizionatori portatili. L’Electrolux Comfort 600 è disponibile a soli 299 euro con uno sconto del 45% rispetto a quello consigliato. Se si prende come riferimento quello di listino, il risparmio sale addirittura a 400 euro e lo paghi meno della metà. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità del climatizzatore portatile è immediata e la consegna a casa avviene nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi a casa.

Come per la maggior parte dei grandi elettrodomestici venduti e spediti da Amazon, anche per questo climatizzatore portatile è possibile aggiungere dei servizi extra molto utili. Puoi richiedere gratuitamente il ritiro del vecchio elettrodomestico, mentre con una spesa di soli 6 euro ricevi il disimballaggio di quello nuovo. Con una spesa di 35 euro il climatizzatore viene anche installato.

Electrolux Comfort 600: le caratteristiche tecniche

Il condizionatore portatile perfetto per la tua abitazione. L’Electrolux Comfort 600 è la soluzione ideale per coloro che non possono montare un climatizzatore a parete e non hanno altri strumenti per combattere il grande caldo di questa estate.

Le dimensioni del climatizzatore Electrolux sono abbastanza contenute, ma riesce comunque a sprigionare una potenza di 9000 Btu, quanto basta per raffreddare una stanza di circa 25-30 metri quadrati. Come tutti i condizionatori portatili deve essere montato alla finestra per far fuoriuscire l’aria calda, ma farlo è molto semplice e lo puoi anche spostare di stanza in stanza senza troppi problemi.

L’Electrolux Comfort 600 è anche multifunzione e versatile. Infatti, oltre a raffreddare l’aria, lo puoi usare come ventilatore oppure come deumidificatore. Per non essere disturbati la notte, puoi attivare la funzione Sleep che lo rende molto silenzioso.

Il climatizzatore Electrolux è anche una soluzione eco-sostenibile. Utilizza il gas R2290 che riduce il potenziale di riscaldamento globale e ha ricevuto anche la classe di efficienza energetica A, che ti permette di risparmiare anche sulla bolletta della corrente. Un elettrodomestico di cui non puoi fare a meno e che da oggi trovi a un prezzo mai visto prima.

