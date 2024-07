Amazon, il climatizzatore portatile crolla di prezzo: sconto mai visto prima

Fonte foto: Amazon

Un’estate con temperature ben al di sopra della media e con notti tropicali (temperatura che non scende mai sotto i venti gradi anche in piena notte) sempre più frequenti. Per difendersi da questo caldo asfissiante, l’unica soluzione è dotarsi di ventilatori o meglio ancora di condizionatori. Purtroppo non tutte le abitazioni permettono di installare un climatizzatore a parete. Cosa fare in questi casi? Molto semplice, acquistare un condizionatore portatile, un elettrodomestico che, come si può intuire dal nome, può essere spostato di stanza in stanza senza troppi problemi e che non necessita di un motore montato esternamente.

Questa soluzione sta prendendo sempre più piede all’interno delle abitazioni degli italiani e se eri alla ricerca di un climatizzatore con un ottimo rapporto qualità-prezzo, abbiamo l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon trovi in promo con uno sconto del 30% il condizionatore portatile De’Longhi Pinguino Compact, modello lanciato sul mercato da poco tempo, e che assicura prestazioni davvero ottime. Perfetto per stanze di circa 20-25 metri quadrati, è semplice sia da montare sia da utilizzare. E a questo prezzo è uno dei migliori affari che puoi fare oggi.

De’Longhi Pinguino Compact

Per seguire le offerte e non perdere le migliori promozioni iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte di Tecnologia, di prodotti per la casa e per la cura della persona:

De’Longhi Pinguino Compact: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una promo veramente imperdibile. Da oggi trovi il climatizzatore portatile De’Longhi Pinguino Compact in promo con uno sconto del 30% e il prezzo scende a 369 euro, il valore più basso di quest’ultimo periodo. Il risparmio netto è di 160 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 73,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochi giorni. Per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo.

Inoltre, come per la maggior parte degli elettrodomestici venduti da Amazon, hai anche la possibilità di aggiungere dei servizi extra. Ad esempio, spendendo solamente 10 euro, i fattorini di Amazon effettueranno anche il disimballaggio dell’elettrodomestico ed eventualmente anche il ritiro di quello vecchio. Spendendo un totale di 35 euro, ci sarà anche l’installazione del condizionatore portatile. Servizi utili e che ti semplificano la giornata.

De’Longhi Pinguino Compact

De’Longhi Pinguino Compact: caratteristiche tecniche

Il climatizzatore De’Longhi Pinguino Compact è la soluzione ideale per chi non può montarne uno a parete e non ha molto spazio a disposizione a casa. Si tratta di un condizionatore molto compatto, ma potente allo stesso tempo.

Con una potenza pari a 8.700 BTU/h è perfetto per un ambiente di 60 metri cubi. Lo puoi utilizzare in casa (ad esempio posizionandolo in salotto o nella tua camera da letto), in negozio oppure in ufficio. Versatile e funzionale è la miglior scelta che puoi fare. Inoltre, grazie alle ruote piroettanti e alle maniglie poste sulla scocca, lo sposti da una parte all’altra in pochi minuti.

Rispetto a tanti altri climatizzatori portatili che trovi in commercio, questo modello De’Longhi è anche molto silenzioso e non disturba il tuo riposo. Gestirlo è altrettanto facile: tramite la console di comando puoi impostare temperatura, la velocità della ventola, il timer e la potenza di raffreddamento. Nella confezione è presente anche un utile telecomando.

Chiudiamo con due caratteristiche che ti renderanno felice. Il climatizzatore ha ottenuto la classificazione energetica A, quindi ha un basso impatto sulla bolletta della corrente. Infine, utilizza il gas naturale R290, molto più ecologico rispetto a quello classico e con un basso impatto sull’ambiente. Insomma, un condizionatore eco-sostenibile e che oggi trovi a un prezzo stracciato.

De’Longhi Pinguino Compact