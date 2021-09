È uscito il nuovo eFootball Pes 2022 ed è gratis per tutti

Si pensava che lo avremmo conosciuto come Pes 2022 l’ultimo gioco di calcio sviluppato da Konami, la quale ha invece deciso di abbandonare una denominazione storica in coerenza con il cambio radicale avvenuto quest’anno: si è tagliato con il passato e deciso di offrire gratuitamente eFootball Pes 2022 (o Pes 2022) a tutti gli appassionati del pallone.

Konami ha approcciato eFootball Pes 2022 con l’ambizioso obiettivo di istituire un punto di riferimento per il calcio “virtuale". “Eravamo determinati a ricreare l’esperienza calcistica definitiva, dall’erba sul campo ai movimenti dei giocatori, passando per il pubblico dello stadio", dichiarano gli sviluppatori di eFootball Pes 2022. “Per raggiungere questo scopo rivoluzionario, abbiamo progettato un motore di gioco nuovo, con un sistema di animazioni rivisto e comandi migliorati. Il risultato finale ci ha colpito ancora più di quanto pensassimo", scrivono. Ecco le principali informazioni su eFootball Pes 2022, il videogioco di calcio gratuito disponibile da oggi, 30 settembre 2021.

eFootball Pes 2022: cos’è

Pes, in sostanza, ha cambiato nome ed è diventato disponibile per tutti, proponendosi se possibile come un rivale ancor più temibile per Fifa: quest’ultimo è rimasto a pagamento, mentre eFootball Pes 2022 è gratis per tutti.

eFootball Pes 2022: come averlo

Anzitutto la compatibilità. eFootball Pes 2022 è stato sviluppato per console PlayStation 5 e PlayStation 4, per Xbox Series X|S e Xbox One, ma anche per computer Windows, tablet e smartphone sia iPhone che Android. Davvero importante il fatto che si tratti (arriva entro l’inverno) di un gioco cross-platform, cioè in grado di mettere in competizione tutti contro tutti a prescindere dal dispositivo da cui si gioca (un utente PlayStation può sfidare, ad esempio, un utente Xbox).

eFootball Pes 2022 è disponibile su store PlayStation e Xbox, su Steam per i computer Windows, su App Store di Apple e su Play Store di Google rispettivamente per i telefoni iPhone e Android.

eFootball Pes 2022: è tutto gratis?

Come detto, il download di eFootball Pes 2022 è assolutamente gratuito da tutti i dispositivi supportati. Una volta installato si potrà familiarizzare con il gioco attraverso le nove squadre disponibili al lancio: le europee Barcellona, Bayern Monaco, Juventus, Manchester United e Arsenal, e le sud americane Corinthians, Flamengo, River Plate e São Paulo.

Rispetto alle modalità di gioco previste a regime, il lancio attuale è una sorta di demo che permette di giocare contro il “computer" oppure online contro un amico. Le prime funzionalità “di peso", anch’esse gratis, arriveranno in autunno con un aggiornamento.

Il fatto che il download di eFootball Pes 2022 sia gratuito non significa che, volendo, non si possa pagare per dei contenuti aggiuntivi, come ad esempio delle “monete" da spendere nella modalità di gioco simile a Ultimate Team di Fifa 22. Spese che, comunque, possono essere evitate senza rinunciare all’esperienza di eFootball Pes 2022.