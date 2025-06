Connessione lenta? Come ottimizzare la rete per il gaming online

Fonte foto: 123

Nel gaming online, soprattutto se competitivo, una connessione stabile e performante è fondamentale quanto un buon PC o una console di ultima generazione. Lag, disconnessioni improvvise o ping troppo elevato possono compromettere l’esito di una partita, soprattutto nei titoli multiplayer. Ridurre la latenza e stabilizzare il segnale Internet è il primo passo per diventare giocatori davvero competitivi.

Cos’è il ping e perché influisce sulle tue partite

Il ping indica la latenza della tua connessione, cioè quanto tempo impiega un pacchetto dati a viaggiare tra il tuo dispositivo e il server di gioco. È espresso in millisecondi (ms) e più è basso, meglio è.

Un buon ping si aggira sotto i 50ms, ma già tra i 50 e i 100ms si può avvertire qualche rallentamento. Oltre i 100ms, il gameplay inizia a soffrire seriamente, specie negli FPS o nei giochi di calcio. Controllare il ping prima di ogni sessione può fare la differenza tra una kill e una sconfitta all’interno dei tuoi giochi preferiti.

Meglio Wi-Fi o cavo Ethernet per giocare?

Quando si parla di gaming online, una delle domande più comuni è: è meglio utilizzare una connessione Wi-Fi o collegarsi con un cavo Ethernet? Sebbene il Wi-Fi sia comodo e sempre più performante grazie alle nuove tecnologie (come il Wi-Fi 6), il cavo Ethernet resta la scelta preferita dai gamer più esigenti. Questo perché garantisce una connessione più stabile, con meno interferenze e una latenza più bassa, fondamentale soprattutto nei giochi competitivi dove ogni millisecondo conta. In sintesi, se vuoi il massimo delle prestazioni e giochi da postazione fissa, il cavo Ethernet è ancora la soluzione più affidabile anche per le console.

Il router fa la differenza: scegli quello giusto

Spesso sottovalutato, il router gioca un ruolo cruciale nella qualità della tua esperienza di gioco online. Non tutti i modelli sono uguali: alcuni offrono funzionalità pensate appositamente per i gamer, come la priorità di banda per i dispositivi da gioco, un ping più stabile e una migliore gestione del traffico di rete anche durante una streaming. Scegliere un router adeguato significa ridurre lag, disconnessioni improvvise e rallentamenti, soprattutto quando più dispositivi sono connessi in casa. Se ami il gaming competitivo o vuoi semplicemente una connessione fluida e senza intoppi, investire in un buon router può davvero fare la differenza.

Attivazione del QoS e rete condivise

Il QoS è una funzione del router che consente di prioritizzare il traffico dati di specifici dispositivi, come il tuo PC da gaming o la console. Attivarlo significa che anche se qualcuno guarda Netflix o scarica file, il tuo gioco non subirà rallentamenti.

Può essere attivato dal pannello di controllo del router, accedendo con il browser tramite l’indirizzo IP del dispositivo (es. 192.168.1.1).

La rete domestica viene spesso condivisa tra più dispositivi: smartphone, tablet, TV, domotica. E questo influisce negativamente sulla tua esperienza di gioco. Riduci i dispositivi attivi durante le sessioni online o utilizza un router secondario dedicato solo al gaming. Un altro consiglio? Disattiva gli aggiornamenti automatici durante il gioco, soprattutto su PC o console.

Qual è il miglior piano Internet per giocare online?

Non basta un buon router: serve anche un piano Internet adeguato. Se possibile, scegli una connessione in fibra ottica FTTH, che offre:

Ping molto basso

Velocità fino a 1 Gbps

Stabilità elevata

Evita se possibile le connessioni ADSL o mobile 4G, salvo che non sia disponibile nient’altro nella tua zona.

VPN: utili o dannose per il gaming?

Le VPN (Virtual Private Network) sono molto utilizzate per proteggere la privacy online. Alcuni gamer le usano per accedere a server esteri o ridurre il ping se il proprio ISP fa un routing inefficiente.

Tuttavia, molte VPN gratuite peggiorano l’esperienza di gioco. Se vuoi provare una VPN, affidati a soluzioni come NordVPN, ExpressVPN o Surfshark, con server dedicati al gaming.

In conclusione, quando si tratta di migliorare la propria connessione per il gaming, non sempre servono investimenti importanti o soluzioni complesse. Spesso, bastano alcune scelte mirate per fare un’enorme differenza. Utilizzare un cavo Ethernet, posizionare correttamente il router o scegliere un piano internet adeguato sono passi semplici ma fondamentali. Il vero trucco è conoscere le proprie esigenze e ottimizzare ciò che si ha a disposizione. Che tu stia giocando competitivo o semplicemente cercando una sessione rilassata, una connessione stabile è la base per divertirsi davvero.