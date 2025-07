Amazon, promo anticipate del Prime e sconti al 90%: le promo di oggi

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Manca pochissimo all’inizio del Prime Day, ma Amazon continua a lanciare nuove promo lampo che durano pochissimo, ma che permettono di risparmiare centinaia di euro. Offerte che riguardano diversi prodotti tech tra smartphone, orologi intelligenti, computer ed elettrodomestici per la casa che sono diventati sempre più intelligenti in questi ultimi anni. Promo che ti permettono di risparmiare centinaia di euro e in alcuni casi puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte che trovi oggi 7 luglio su Amazon. Sono raccolte nella lista qui in basso e ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Ti consigliamo di approfittarne subito: potrebbero scadere da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 7 luglio

Smartphone

iPhone 16 . Un’occasione imperdibile per l’iPhone 16, che raggiunge il suo minimo storico con uno sconto del 27% . Risparmi quasi 300 euro e lo puoi pagare comodamente in 5 rate a tasso zero . Questo modello di punta di Apple offre prestazioni ottime grazie al processore A18 di ultima generazione, che supporta anche Apple Intelligence, il nuovo sistema dedicato all’intelligenza artificiale. Nella parte posteriore trovi una doppia fotocamera professionale, e un display Super Retina XDR da 6,1 pollici che garantisce colori vividi e dettagli nitidi per un’esperienza utente fluida e coinvolgente.

Prezzo in picchiata e . Puoi anche optare per il pagamento in . Il Motorola razr 60 è dotato di un processore e un affiancato da un pratico display esterno da , è perfetto per chi cerca stile e funzionalità avanzate, con una fotocamera principale da per catturare ogni momento. Galaxy A55 . Offerta eccezional con uno sconto del 44% che ti permette di risparmiare più di 200 euro . Questo smartphone Samsung si distingue per il display Super AMOLED da 6.6 pollici e il processore Exynos 1480 che assicura ottime prestazioni quotidiane. La sua tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel ti permette di scattare foto e registrare video in alta risoluzione in qualsiasi momento.

Cuffie Bluetooth

Cuffie Bluetooth lowcost. Sconto dell’88% e costano solo poco più di 10 euro. Offerta shock per queste cuffie Bluetooth che sono la soluzione perfetta per chi vuole spendere poco. Buona qualità del suono, cancellazione del rumore e autonomia fino a 50 ore. Sono compatibili con qualsiasi smartphone.

Smartwatch

Xiaomi Smart Band 8 Pro . Oggi la Xiaomi Smart Band 8 Pro è disponibile con uno sconto del 36% e costa meno di 45 euro . Questa smart band si distingue per il suo ampio display AMOLED rettangolare da 1.74 pollici con cui hai sempre tutte le info principale sotto i tuoi occhi . È l’ideale per il monitoraggio quotidiano della salute e del fitness, con sensori avanzati per la frequenza cardiaca, l’ossigenazione del sangue (SpO2) e il tracciamento del sonno, oltre a numerose modalità sportive e una batteria che garantisce fino a 14 giorni di autonomia.

Smart TV

Smart TV TCL 65 pollici . Oggi puoi approfittare di uno sconto del 31% sullo smart TV TCL da 65 pollici , con un risparmio di ben 200 euro. Questo televisore offre una vasta diagonale, perfetta per un’esperienza cinematografica direttamente a casa. Dotato di risoluzione 4K Ultra HD e tecnologia HDR , assicura immagini nitide e colori vivaci. L’interfaccia smart integrata ti darà accesso a tutte le tue app di streaming preferite.

Soundbar

Fire TV Soundbar Plus. Un’offerta shock che la porta al suo minimo storico. La Fire TV Soundbar Plus è la soluzione ideale per trasformare l’audio del tuo televisore e migliorare la tua esperienza di intrattenimento. Questa soundbar è perfetta da utilizzare con il Fire TV e ti permette non solo di godere di un suono potente e avvolgente per film, serie TV e musica, ma anche di accedere facilmente ai tuoi contenuti preferiti e controllare il televisore con i comandi vocali Alexa integrati.

Elettrodomestici

Xiaomi Robot Vacuum T12 . Sconto del 41% e costa meno di 100 euro . Per la pulizia della tua abitazione puoi acquistare il robot aspirapolvere di Xiaomi che trovi a un prezzo stracciato. Buona potenza di aspirazione, mappa l’abitazione ed evita gli ostacoli e lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

