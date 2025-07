Prime Day, smart TV al minimo storico: ecco quale comprare oggi

Fonte foto: Amazon

Quale miglior occasione del Prime Day per acquistare un nuovo smart TV? Nell’evento di Amazon appena partito troviamo grandissime occasioni per acquistare televisori smart al minimo storico risparmiando centinaia, se non migliaia di euro. Le promo riguardano tutti i modelli, sia quelli più piccoli da 32 pollici (per i quali trovi promo interessanti, con sconti che superano anche il 50%), sia per le versioni extra large e con tecnologie innovative. Noi abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte del Prime Day 2025 e per la maggior parte degli smart TV hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Approfittatene subito: le scorte potrebbero terminare presto.

Tutte le offerte del Prime Day 2025 sono riservate agli utenti Prime. Se non sei iscritto al servizio, puoi sfruttare la prova gratuita di 30 giorni: clicca qui.

OFFERTE PRIME DAY 2025

Smart TV LG 32 pollici

Iniziamo con uno dei modelli più venduti in queste ultime ore. Parliamo dello smart TV LG da 32 pollici disponibile con uno sconto esagerato del 52% che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi meno della metà. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Un’occasione imperdibile per chi cerca un televisore intelligente e compatto. Questo modello è dotato di un display LED da 32 pollici con risoluzione Full HD che assicura immagini nitide e dettagliate per film, serie TV e contenuti web.

Il cuore del televisore è il processore α5 Gen5 AI, che ottimizza la qualità delle immagini e del suono. La piattaforma smart TV webOS di LG assicura un’interfaccia intuitiva e l’accesso facile a un’ampia gamma di app di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e YouTube. Supporta inoltre la tecnologia HDR10 Pro e HLG per una migliore resa dei colori e del contrasto, e integra funzionalità AI come il controllo vocale tramite ThinQ AI, compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa.

Smart TV LG 32 pollici

Xiaomi TV F e Xiaomi TV F Pro

Per chi cerca uno smart TV compatto, funzionale e con un prezzo super conveniente, lo Xiaomi TV F 32 è l’offerta da non perdere in questo Prime Day. Con uno sconto mai visto prima è disponibile al minimo storico e la paghi meno di 140 euro. Un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire.

Questo smart TV, ideale per stanze piccole, cucine o come secondo televisore, offre un’esperienza smart completa a un costo irrisorio. Lo Xiaomi TV F 32 è dotato di un display LED da 32 pollici ad alta risoluzione, che garantisce immagini chiare e colori vivaci per la visione di programmi TV e film. A fare la differenza è la presenza al suo interno del sistema operativo Fire TV, lo stesso presente nel Fire TV Stick. Questo assicura la massima compatibilità con tutte le principali piattaforme di video streaming, a partire da Amazon Prime Video, Netflix, DAZN e YouTube.

Non è l’unico modello in offerta di questa serie. Per il Prime Day trovi sempre in promo e con sconti interessanti anche modelli con schermo più grande e i televisori Xiaomi TV F Pro con cui condividono gran parte delle caratteristiche. Non perdere questa ottima occasione.

Smart TV Xiaomi TV F 32 pollici

Smart TV Xiaomi TV F 65 pollici

Smart TV Xiaomi TV F Pro 32 pollici

Smart TV Xiaomi TV F Pro 43 pollici

Smart TV Xiaomi TV F Pro 55 pollici

Smart TV Hisense 40 pollici

Se stai cercando un televisore smart di medie dimensioni con un rapporto qualità-prezzo imbattibile, lo smart TV Hisense da 40 pollici è un’offerta da non perdere in questo Prime Day. Il suo prezzo è crollato, e lo puoi acquistare per meno di 200 euro. Inoltre, hai la comodità di poterlo pagare in 5 rate a tasso zero.

Questo modello Hisense è una scelta eccellente per chi desidera un buon equilibrio tra dimensioni, qualità e funzionalità smart. Il TV è dotato di un display LED da 40 pollici con risoluzione Full HD, offrendo immagini chiare e un’esperienza visiva piacevole per la visione quotidiana di film, serie e programmi TV. Al suo interno, trovi la piattaforma Smart TV VIDAA U, un sistema operativo veloce e intuitivo che ti dà accesso a tutte le app di streaming più popolari come Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ e tante altre. Include funzionalità essenziali come il supporto per i comandi vocali, la compatibilità con assistenti virtuali (come Alexa integrata) e diverse opzioni di connettività, tra cui porte HDMI e USB. Un’ottima soluzione per chi cerca un televisore non troppo grande e con tutte le funzionalità smart di cui si ha bisogno.

Smart TV Hisense 40 pollici

LG QNED 55" e 65"

Per chi cerca uno smart TV che offra colori vividi e una qualità d’immagine superiore senza salire ai costi dell’OLED, i modelli LG QNED da 55 e 65 pollici rappresentano una delle migliori offerte di questo Prime Day 2025 di Amazon. Per entrambi, lo sconto supera il 50%, permettendoti di risparmiare centinaia di euro su televisori di ultima generazione.

I televisori LG QNED combinano la tecnologia Quantum Dot con quella NanoCell per riprodurre un miliardo di colori, offrendo un’esperienza visiva incredibilmente ricca e precisa. Entrambi i modelli sono dotati di un display 4K QNED con risoluzione Ultra HD e un refresh rate nativo di 120 Hz, garantendo immagini fluide e dettagliate, ideali anche per il gaming grazie alla presenza di porte HDMI 2.1. Il cuore di questi televisori è il processore α8 , che ottimizza automaticamente immagine e suono tramite intelligenza artificiale. La piattaforma smart TV webOS di LG è intuitiva e offre accesso a un’ampia gamma di servizi di streaming e app, oltre all’integrazione con ThinQ AI per il controllo vocale.

Smart TV LG QNED 55 pollici

Smart TV LG QNED 65 pollici

Sony Bravia X80L

Per chi cerca l’eccellenza nell’immagine e un’integrazione smart fluida, i televisori Sony Bravia X80L sono disponibili in offerta per il Prime Day al loro prezzo più basso di sempre. Questa è l’occasione perfetta per portare a casa la qualità Sony, con promozioni che coinvolgono diverse versioni: 43, 55, 65 e 75 pollici.

Gli smart TV Sony Bravia X80L offrono un’esperienza visiva immersiva grazie al display 4K Ultra H e al processore 4K HDR X1™, che ottimizza i colori, il contrasto e la chiarezza delle immagini. La tecnologia TRILUMINOS PRO™ garantisce una riproduzione dei colori ricca e vivida, mentre la tecnologia Motionflow™ XR assicura una fluidità eccezionale nelle scene veloci. Come veri centri multimediali, questi TV sono equipaggiati con Google TV, che offre un accesso facile a un’infinità di app e servizi di streaming, oltre all’integrazione di Google Assistant per il controllo vocale. Supportano anche il Dolby Vision e il Dolby Atmos per un’esperienza audio-video cinematografica. Le funzionalità smart includono anche il supporto al Chromecast per riprodurre sullo schermo contenuti presenti sul tuo smart TV e la compatibilità con Apple AirPlay.

Smart TV Sony Bravia X80L 43 pollici

Smart TV Sony Bravia X80L 55 pollici

Smart TV Sony Bravia X80L 65 pollici

Smart TV Sony Bravia X80L 75 pollici

Smart TV Samsung Neo QLED 8K

Per chi non accetta compromessi e vuole il massimo in termini di qualità d’immagine e innovazione, il Samsung TV Neo QLED 8K è l’offerta del Prime Day da non farsi scappare. Con uno sconto incredibile del 67%, puoi risparmiare 4000 euro su questo televisore unico nel suo genere. Ma attenzione: le scorte stanno per terminare, quindi dovrai essere velocissimo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Lo smart TV ridefinisce l’esperienza visiva grazie alla tecnologia Neo QLED 8K, che combina i Mini LED con l’intelligenza artificiale per creare immagini di una nitidezza e luminosità senza precedenti. Il modello in questione offre una risoluzione 8K reale, quadruplicando i dettagli del 4K. Al suo cuore pulsa il processore Neural Quantum 8K, che utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare ogni singolo pixel, scalando qualsiasi contenuto alla qualità 8K. Il Quantum HDR 64x garantisce un contrasto mozzafiato e neri profondi. Il design è Infinity One Design, quasi senza bordi, e l’Object Tracking Sound+ (OTS+) offre un audio dinamico che segue l’azione sullo schermo. Include anche il sistema operativo Tizen per un accesso rapido a tutte le app di streaming e funzionalità smart avanzate, rendendolo il centro di intrattenimento definitivo per la tua casa.

Samsung TV Neo QLED 8K

Samsung UE65DU7190 65 pollici

Se cerchi un televisore di grandi dimensioni con un’ottima qualità d’immagine e tutte le funzionalità smart, ma vuoi rimanere su una fascia di prezzo più accessibile, il Samsung TV UE65 è l’occasione perfetta. In questo Prime Day è disponibile con uno sconto esclusivo che lo porta al suo minimo storico.

Questo modello Samsung offre un’esperienza visiva coinvolgente grazie al suo display da 65 pollici con risoluzione 4K Ultra HD. Le tecnologie di miglioramento dell’immagine, come il Crystal Processor 4K, ottimizzano i colori e il contrasto, garantendo immagini vivide e dettagliate. Il televisore è dotato della piattaforma Smart TV Tizen, che ti permette di accedere facilmente a un’ampia gamma di app di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e tante altre, navigando in modo intuitivo. Supporta le funzionalità HDR10+ per una maggiore gamma dinamica e include diverse porte HDMI e USB per collegare tutti i tuoi dispositivi. Un’ottima scelta per chi desidera un TV di grandi dimensioni con un’eccellente qualità visiva e tutte le comodità di una Smart TV di ultima generazione, il tutto a un prezzo mai visto prima.

Samsung UE65DU7190 65 pollici