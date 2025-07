Le Beats Studio Buds + sono in offerta: con la promozione valida per il Prime Day 2025 di Amazon è possibile completare l'acquisto al nuovo prezzo minimo storico

Sono partite le offerte del Prime Day 2025 di Amazon e uno dei prodotti più interessanti da prendere oggi in sconto è rappresentato dalle Beats Studio Buds +. Le cuffie true wireless di Beats uniscono prestazioni elevate a un prezzo che, grazie alla promo in corso, diventa molto più accessibile.

Sfruttando l’offerta di Amazon, infatti, è ora possibile acquistare le Beats Studio Buds + con un prezzo ridotto fino a 109 euro, beneficiando di uno sconto netto rispetto al prezzo precedente e raggiungendo un nuovo minimo storico, con il 45% di sconto rispetto al prezzo consigliato.

Le cuffie TWS sono vendute e spedite da Amazon e sono acquistabili anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito o carta di credito e senza interessi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

La promozione, valida per tutto il Prime Day (o fino a esaurimento delle scorte disponibili), è disponibile per tutte e tre le colorazioni della gamma delle Beats Studio Buds + (Black, Ivory e Transparent) garantendo ampi margini di scelta all’utente.

La scheda tecnica delle Beats Studio Buds +

Le Beats Studio Buds + sono delle ottime cuffie true wireless di tipo in-ear che possono garantire una resa audio eccellente. Sfruttando il supporto alla connettività Bluetooth, gli auricolari sono collegabili facilmente sia a un dispositivo Android che a un iPhone oltre che a un gran numero di altri dispositivi.

Tra le funzioni principali delle cuffie di Beats c’è il supporto alla cancellazione attiva del rumore ANC, in grado di adattarsi alle esigenze dell’utente che può sfruttare anche la modalità Trasparenza in modo da non perdere la percezione di cosa succede intorno. Le cuffie sono dotate anche della cancellazione del rumore in chiamata.

Da segnalare anche un’eccellente autonomia: con una sola carica della batteria, infatti, è possibile sfruttare le cuffie fino a 9 ore che diventano 36 ore considerando la carica aggiuntiva garantita dalla custodia delle cuffie. C’è anche la certificazione IPX4.

Beats Studio Buds +, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare le Beats Studio Buds + con un prezzo ridotto a 109 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili.

La promozione in corso, valida per tutte e tre le colorazioni delle cuffie, sempre vendute direttamente da Amazon, permette di acquistare il prodotto di Beats al nuovo prezzo minimo storico.

Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul banner qui di sotto e poi scegliere la versione da comprare, aggiungendola al carrello e completando l’ordine.

