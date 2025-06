La prossima Xbox supporterà tutti i giochi delle generazioni precedenti

Cresciuto tra livelli da completare e console da smontare, ha trasformato la passione per il gaming in un lavoro, fondando King Esport e portando il gaming dagli schermi ai grandi eventi. Da Gennaio 2025 scrive di tecnologia e videogiochi per Libero Tecnologia.

Microsoft ha ufficialmente confermato che la prossima generazione di console Xbox offrirà retrocompatibilità completa con i giochi delle console precedenti, inclusi titoli di Xbox One, Xbox 360 e persino Original Xbox. Una notizia che molti fan aspettavano da tempo e che pone Xbox come leader nel supporto alle librerie videoludiche storiche. La conferma arriva nell’ambito di un rinnovato impegno verso la conservazione del passato videoludico, con un team interno dedicato alla compatibilità, all’emulazione e al Game Preservation

Cosa significa per i giocatori

Per chi ha accumulato una libreria di titoli Xbox nel corso degli anni, questo annuncio apre a una prospettiva entusiasmante: poter ritornare a giocare a vecchi classici senza acquistare hardware obsoleto. Inoltre, grazie a funzionalità come FPS Boost, Auto HDR e risoluzione migliorata, i giochi di una volta possono apparire e giocare meglio che mai sulle console moderne xBox

Un plus strategico per Xbox

Non è tutto: la retrocompatibilità si estende anche via cloud. Con il Game Pass e lo streaming, sarà possibile giocare ai tuoi titoli preferiti anche su dispositivi portatili o PC, sfruttando la potenza delle piattaforme Microsoft, cosa non possibile nei vari modelli di Playstation.

Questa strategia rafforza la posizione di Xbox come piattaforma realmente all-in-one. Non solo console: l’esperienza diventa multipiattaforma, multihardware e multigenerazione. Con i nuovi hardware come Xbox Ally (in partnership con Asus) e progetti future, Microsoft vuole offrire un’esperienza continuativa di gioco.

Un banco di prova per il futuro

La prospettiva è chiara: nessun titolo sarà lasciato indietro. Questa visione non riguarda solo l’aspetto nostalgico, ma rappresenta anche un nuovo modello di valore per l’utente. Basterà acquistare una console nuova per riavere accesso a tutta la tua raccolta digitale, senza dover ricorrere a hardware obsoleto o a soluzioni alternative.

Il supporto completo alla retrocompatibilità non è solo una funzione innovativa, ma un vero e proprio cambio di paradigma. Microsoft dimostra di credere nel valore storico del gaming, offrendo strumenti concreti per portare avanti una vera cultura di conservazione. Mentre attendiamo dettagli su prezzo e lancio, possiamo dirlo chiaramente: la prossima Xbox promette di essere un archivio digitale vivente, pensato tanto per gli appassionati del passato quanto per i giocatori del futuro.