Fonte foto: Xiaomi

Tra le offerte dell’Amazon Prime Day 2025 c’è spazio anche per il POCO X7 Pro che diventa un vero e proprio "best buy" per chi è alla ricerca di uno smartphone di fascia media. Grazie alla promo in corso, infatti, tutta la gamma del mid-range è in sconto.

La versione 8/256 GB ora costa 265 euro mentre quella 12/256 GB è disponibile a 285 euro. Per acquistare la versione top con 12/512 GB, infine, servono 305 euro. Si tratta, in tutti e tre i casi, di un prezzo minimo storico su Amazon.

Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul banner qui di sotto e poi scegliere la versione desiderata.

Si tratta dell’offerta giusta del Prime Day per poter acquistare uno smartphone completo e veloce, grazie al chip MediaTek Dimensity 8400 Ultra, e con tanta autonomia, grazie alla batteria da 6.000 mAh, con anche il supporto alla ricarica rapida.

La scheda tecnica di POCO X7 Pro

La scheda tecnica del POCO X7 Pro comprende un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone, invece, c’è il SoC MediaTek Dimensity 8400 Ultra con la possibilità di sfruttare 8/12 GB di RAM e 256/512 GB di storage UFS 4.0.

Da segnalare anche una maxi-batteria con capacità di 6.000 mAh e supporto alla ricarica rapida da 90 W. Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel. Tra le specifiche tecniche troviamo anche il supporto Dual SIM e la certificazione IP68/IP69. C’è spazio anche per il sistema operativo Android 15 con HyperOS.

Il POCO X7 Pro, in questo momento, è un vero e proprio best buy per la fascia media. Le specifiche sono ottime, con lo smartphone che può garantire tanta potenza in tutti i contesti di utilizzo. Il rapporto qualità/prezzo, grazie all’offerta in corso su Amazon, è, inoltre, alle stelle.

POCO X7 Pro, l’offerta di Amazon

Il pagamento può avvenire anche optando per l'acquisto in 5 rate senza interessi. A disposizione degli utenti ci sono diverse colorazioni tra cui scegliere, tutte vendute e spedite da Amazon.

