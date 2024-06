Electrolux, le friggitrici ad aria sono più convenienti che mai: vanno comprate subito

Fonte foto: Amazon

Nel giro di pochissimi anni sono entrate prepotentemente a far parte delle nostre abitudini culinarie, rimpiazzando sul piano della cucina diversi altri elettrodomestici. L’impatto delle friggitrici ad aria sulle nostre abitudini culinarie, infatti, è stato imprevedibile.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Modelli come l’Electrolux Create 5 o Electrolux Explore 6, entrambe disponibili oggi su Amazon a un prezzo incredibile, hanno preso il posto di friggitrici, forni ed essiccatrici, permettendo allo stesso tempo di ridurre notevolmente il tempo dedicato alla preparazione di pranzi, cene e spuntini. Facili da utilizzare, permettono di preparare pietanze di ogni genere in una frazione del tempo. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, sono più convenienti che mai: risparmi decine di euro e le paghi pochissimo.

Electrolux Create 5, friggitrice ad aria 2,5 litri

Electrolux Explore 6, friggitrice ad aria 5,4 litri

Electrolux Create 5 da 2,5 litri: caratteristiche, sconto e prezzo finale

Perfetta per chi vive solo o per una coppia, la Electrolux Create 5 con cestello da 2,5 litri permette di cuocere velocemente pietanze di ogni tipo in pochissimo tempo. Potrai così dare libero sfogo alle tue fantasie culinarie senza troppo sforzo e senza impiegare troppo tempo.

Facile da utilizzare, la friggitrice ad aria compatta del produttore scandinavo è perfetta per preparare piatti sani senza dover rinunciare al gusto. Potrai preparare fritture con ridotto uso di olio, grigliare o arrostire carne e verdure in una manciata di minuti.

Il sistema di controllo a "doppia ghiera" nella parte centrale dell’elettrodomestico garantisce poi un utilizzo alla portata di tutti. Rotando la manopola potrai impostare la durata della cottura mentre girando la ghiera che la circonda imposterai la temperatura (da 60° C a 200° C).

Comprandola adesso potrai approfittare di uno sconto senza precedenti, che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre su Amazon. La Electrolux Create 5 è infatti disponibile con lo sconto del 58% sul prezzo consigliato dal produttore: acquistandola ora la paghi 49,99 euro contro i 119,99 euro del listino. Non è mai stata così conveniente.

Electrolux Create 5, friggitrice ad aria 2,5 litri

Electrolux Explore 6 da 5,4 litri: scheda tecnica, sconto e prezzo finale

In caso di famiglia numerosa (da 4 componenti in su) la scelta dovrebbe invece ricadere sulla friggitrice ad aria Explore 6 con cestello da 5,4 litri. Come nel caso precedente, anche in questo la Electrolux Explore 6 eccelle per versatilità e completezza, permettendoti di preparare pietanze di ogni genere in una manciata di minuti.

Merito principalmente degli 8 programmi di cottura preimpostati, ma non solo. Dall’intuitivo pannello di controllo sarete in grado di scegliere velocemente uno dei programmi di cottura preimpostati: dal pollo arrosto alle verdure fritte, passando per carni gligliate e lievitati di ogni genere, la friggitrice in offerta su Amazon è pronta ad adattarsi a ogni tua necessità.

L’esclusiva tecnologia di cottura permette poi di friggire (utilizzando però una ridottissima quantità di olio), grigliare o arrostire ingredienti di ogni tipo in pochissimo tempo. Il flusso d’aria circolerà nel cestello in maniera omogenea, permettendoti di ottenere pietanze croccanti al punto giusto all’esterno e morbide e succulente all’interno.

Grazie allo sconto del 46% disponibile oggi su Amazon ti costerà pochissimo: la paghi 144,72 euro contro i 269,99 euro del prezzo consigliato dal produttore. Il risparmio supera così i 120 euro.

Electrolux Explore 6, friggitrice ad aria 5,4 litri