Electrolux, macchina caffè espresso a prezzo stracciato: costa pochissimo

Un caffè buono come quello del bar, da bere a casa tua ogni volta che vuoi e pronto in una manciata di secondi. Merito della macchina espresso Electrolux Explore 6, grazie alla quale potrai preparare caffè e altre bevande per la colazione e nel modo che più preferisci.

La versatilità è, infatti, il maggior pregio di questa macchina caffè espresso. Grazie al portafiltro 2 in 1, infatti, potrai utilizzare caffè in polvere o cialde E.S.E., scegliendo così la miscela che preferisci. E con il montalatte manuale, sarai in grado di preparare una crema di latte soffice e corposa come quella del tuo bar di fiducia.

Il tutto a un prezzo eccezionale. L’offerta top di oggi su Amazon fa crollare il prezzo al punto più basso mai fatto registrare sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. E avrai la possibilità di pagare a rate senza interessi e nessuna spese per la pratica. Insomma, una promozione da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Electrolux, la macchina espresso a tasso 0 su Amazon: sconta, rate e prezzo finale

Comprare la macchina caffè espresso Electrolux oggi su Amazon è doppiamente conveniente. Non solo potrai approfittare di uno sconto mai visto in precedenza, ma potrai anche scegliere di dilazionare il pagamento in cinque rate senza nessun costo aggiuntivo. Ma procediamo con ordine.

La Electrolux Explore 6 è disponibile su Amazon a meno di metà prezzo grazie allo sconto del 53% sul listino. Comprandola adesso la paghi 94,99 euro anziché 199,99 euro come da listino. Il risparmio è superiore ai 100 euro.

Gli iscritti a Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono scegliere di pagare in cinque rate senza interessi. In questo modo la Explore 6 costa 17 euro al mese per cinque mesi. Molto meno di un caffè al giorno, insomma.

Electrolux Explore 6 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Versatile e facile da utilizzare, la Explore 6 di Electrolux è quello che stavi cercando per bere un caffè profumato e caratterizzato da una crema densa e persistente come quella del bar. Il filtro 2-in-1 permette di utilizzare sia caffè in polvere sia cialde ESE. Potrai quindi scegliere la tua miscela preferita e gustare un caffè esattamente come piace a te.

Il sistema di infusione di livello professionale consente infatti di ottenere una bevanda che ha ben poco da invidiare a quella dei migliori bar. La tecnologia Thermo Block ti permette di regolare facilmente la temperatura di infusione, per un caffè profumato e gustoso.

Il montalatte manuale, invece, è utilissimo sia per preparare una crema di latte densa e schiumosa come quella del bar, sia per avere istantaneamente acqua calda da utilizzare per tè, infusi e tisane da bere a ogni ora del giorno.

