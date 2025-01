Offerta imperdibile sulla friggitrice ad aria Electrolux: sconto esagerato

Fonte foto: iStock

Compatta e versatile, perfetta per assecondare ogni tuo desiderio tra i fornelli, facendoti risparmiare tempo e fatica. La friggitrice ad aria Electrolux EAF3B è insomma l’elettrodomestico perfetto per te che ami cucinare: piccola e compatta, può sfornare leccornie in pochissimo tempo senza che tu debba stare per ore di fronte ai fornelli.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Dotata di una tecnologia di cottura esclusiva e vari strumenti pensati per rendere ancora più semplice e piacevole la preparazione dei tuoi piatti preferiti, la friggitrice ad aria dello storico marchio scandinavo è un piccolo concentrato di funzionalità ed efficienza.

La promo garantita oggi da Amazon, poi, è doppiamente conveniente. A uno sconto senza precedenti che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre si aggiunge la possibilità di pagare a rate a tasso zero. Un’offerta golosa da non farsi scappare per nessun motivo al mondo.

Electrolux Friggitrice ad aria 3 litri

Electrolux, friggitrice ad aria a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Prezzo mai visto prima, sulla friggitrice ad aria dello storico marchio scandinavo. La Electrolux EAF3B può essere acquistata con uno sconto del 43% sul prezzo suggerito. In questo modo la paghi 68,99 euro anziché 119,99 euro, con un risparmio di ben 50 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi optare per il pagamento a rate senza spese aggiuntive (tasso 0 e nessun costo per l’istruttoria). In questo modo, la friggitrice ad aria compatta di Electrolux costa 23 euro al mese per 3 mesi.

Electrolux Friggitrice ad aria 3 litri

Electrolux EAF3B scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Non fatevi ingannare dalle dimensioni: nonostante sia più piccola e compatta rispetto a friggitrici ad aria di altri marchi, la Electrolux EAF3B non vi costringerà a nessuna rinuncia e a nessun compromesso. Il suo cestello da 3,3 litri è più che sufficiente per preprare pietanze per la famiglia o gruppi di amici.

Al resto penseranno la tecnologia di cottura pensata dai tecnici del marchio scandinavo e i vari programmi di cottura preimpostati e facilmente selezionabili dal pannello di controllo frontale. Che tu voglia preparare delle patatine fritte o delle alette di pollo, una bistecca grigliata o un polletto arrosto non avrai alcuna difficoltà. Ti basterà inserire gli ingredienti nel cestello, selezionare il programma (oppure impostare manualmente temperatura e durata) e avviare. Al termine potrai gustare piatti saporiti, succulenti e, soprattutto, salutari.

Una volta terminato il pranzo o la cena, poi, non dovrai nemmeno perder tempo di fronte al lavello. Il cestello, infatti, può essere lavato in lavastoviglie con piatti e bicchieri sporchi. Dovrai solamente attendere che si raffreddi, metterlo nel rack della lavastoviglie e avviare il ciclo di lavaggio che ritieni più idoneo. Il rivestimento antiaderente non verrà danneggiato e potrai continuare a utilizzare la friggitrice ad aria Electrolux senza problemi.

Electrolux Friggitrice ad aria 3 litri