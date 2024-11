Philips, la friggitrice ad aria ti costa pochissimo: sconto esagerato

Fonte foto: Amazon

Protagoniste assolute di questi primi giorni della Settimana del Black Friday 2024 su Amazon (in offerta ne trovate davvero di ogni tipo e a ogni prezzo), le friggitrici ad aria sono al momento tra gli elettrodomestici più desiderati e ricercati dagli italiani (se non i più ricercati in assoluto). E non è affatto difficile comprendere il perché.

Basta scorrere velocemente la lista delle caratteristiche tecniche della Philips Air Fryer Serie 3000 per rendersi conto di quanto le friggitrici ad aria possano facilitare la nostra vita tra i fornelli. Facile da utilizzare, permette di preparare piatti di ogni genere in una manciata di minuti e senza troppo impegno. Basta, infatti, mettere gli ingredienti nell’ampio cestello, scegliere il programma di cottura più adatto (oppure impostare manualmente temperatura e durata) e attendere.

E grazie alle offerte di oggi del Black Friday 2024 di Amazon, ti costa pochissimo: risparmi decine di euro e fai un vero affare.

Prezzo stracciato per la friggitrice ad aria Philips: oggi la paghi pochissimo

Mai così conveniente come oggi. Se decidi di approfittare delle offerte della Settimana del Black Friday 2024 e acquistare oggi la friggitrice ad aria Philips potrai approfittare di un’offerta incredibile. La Air Fryer Serie 3000 è disponibile con uno sconto del 48% al prezzo più basso mai toccato su Amazon.

Comprandola adesso la paghi 77,99 euro anziché 149,99 euro. Un risparmio superiore agli 80 euro per una delle migliori friggitrici ad aria oggi in commercio.

Philips Air Fryer Serie 3000 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Cestello ampio (e lavabile in lavastoviglie); comandi touch e intuitivi; tecnologia di cottura esclusiva che garantisce pietanze croccanti fuori e morbide dentro. Queste le caratteristiche di punta della friggitrice ad aria Philips in offerta su Amazon.

Il cestello da 6,2 litri permette infatti di preparare pranzi, cene e spuntini per tutta la famiglia o per il tuo gruppo di amici. Il pannello di controllo frontale ti permetterà di segliere uno degli 8 programmi di cottura disponibili o impostare facilmente la temperatura e la durata della cottura. In questo modo potrai friggere, cuocere, grigliare, arrostire, disidratare, tostare, scongelare, riscaldare e molto altro ancora.

La tecnologia RapidAir penserà al resto. Grazie all’esclusiva circolazione "a stella", l’aria calda avvolgerà gli ingredienti assicurando una cottura omogenea e perfetta. Mangerete così pietanze croccanti all’esterno ma succose e morbide all’interno.

E se sei a corto di idee, nessun problema. L’app HomeID mette a disposizione centinaia di facili ricette da preparare con la tua friggitrice ad aria. Curate da chef e cuochi, ti consentiranno di preparare pietanze e piatti capaci di accontentare anche i palati più esigenti.

