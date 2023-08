Fitbit Versa 4, prezzo incredibile: non perdere l’offerta speciale

Fonte foto: Fitbit/YouTube

Lo smartwatch è ormai diventato un accessorio indossabile indispensabile per quanti praticano attività fisica indoor, ma soprattutto outdoor, e vogliono monitorare i parametri vitali, ascoltare musica, interagire con altri senza fermarsi e dover prendere il telefono. Ma anche per chi, per lavoro, viaggia molto e vuole avere sempre tutto sott’occhio. Tutte funzionalità che troviamo nel Fitbit Versa 4, uno degli ultimi smartwatch lanciati sul mercato dall’azienda statunitense.

Si tratta di un orologio smart pensato per la vita di tutti i giorni e con un design moderno e unico, che ricorda vagamente quello dell’Apple Watch. La sorpresa, però, è sotto la scocca: i sensori di ultima generazione permettono di tenere sotto controllo i principali parametri vitali e le attività sportive. La notizia importante di oggi, però, riguarda altro: stiamo parlando del prezzo e dell’offerta disponibile su Amazon. Grazie allo sconto del 39% approfitti del minimo storico e risparmi quasi 100€ sul prezzo di listino.

Fitbit Versa 4

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Fitbit Versa 4: caratteristiche e funzionalità

Vediamo quali sono le caratteristiche tecniche di questo smartwatch Fitbit. La prima buona notizia è che questo device mobile indossabile garantisce un’autonomia di almeno 6 giorni. Per chi invece pratica nuoto o immersioni, il Fitbit Versa 4 ha una resistenza all’acqua fino a 50 metri. È compatibile con i principali sistemi operativi, iOS (versione 15 e superiori) e Android (versione 9.0 e superiori). È dotato anche di assistenza vocale Alexa integrata, per controllare il meteo, gestire gli elettrodomestici intelligenti in casa, impostare un timer per l’allenamento, ecc.

Veniamo ai parametri fisici controllabili sul display, anche grazie al GPS integrato che garantisce la precisione dei dati: battito cardiaco, intensità dell’allenamento, livello di recupero giornaliero, minuti in zona attiva, registrazione dell’attività dell’intera giornata, oltre 40 modalità di allenamento, tracciamento automatico dell’attività, punteggio gestione dello stress giornaliero, SpO2, pannello metriche di salute, monitoraggio ciclo mestruale, contenuti per il rilassamento, ecc. E ancora, tanti strumenti disponibili per tracciare il sonno così da poter dormire meglio: si pensi al profilo di sonno personalizzato, fasi e punteggio del sonno, sveglia intelligente, modalità non disturbare.

Lo smartwatch Fitbit dispone di microfono e altoparlante integrati per chiamare a mani libere via Bluetooth, reindirizzare le chiamate alla segreteria telefonica e regolare il volume. Viene fornito anche un abbonamento Premium incluso di 6 mesi, che fornisce altresì consigli e suggerimenti personalizzati, allenamenti esclusivi, sessioni di rilassamento e altro ancora.

Fitbit Versa 4: prezzo, offerte e sconto Amazon

Le buone notizie non si fermano certo alle caratteristiche di questo accessorio indossabile. Infatti, questo gioiellino da polso, ricco come visto di funzioni per ogni esigenza (chi lavora, gli sportivi, chi ha problemi di sonno, ecc.) viene offerto a un prezzo ribassato del 39%. Cosa significa questo? Che se lo acquistate ora, lo pagherete solo 141.00 euro anziché 229.95 euro. Un prezzo davvero imperdibile per le tante cose che offre. A ciò aggiungiamoci pure che può essere acquistato in comode rate a interessi zero grazie alla finanziaria Cofidis attivabile al check-out.

Fitbit Versa 4