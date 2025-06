Amazon, lo smartwatch di Google a prezzo stracciato: sconto esagerato

Lo smartwatch top di Google è in offerta con uno sconto del 62% e lo paghi molto meno di metà prezzo. Risparmi 250 euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

Da oggi su Amazon puoi approfittare di un’offerta incredibile sul Google Pixel Watch 2, smartwatch top di gamma dell’azienda di Mountain View con pochi rivali sul mercato e tra i concorrenti diretti dell’Apple Watch. L’orologio smart di Google è disponibile con uno sconto del 62% che fa risparmiare ben 250 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’occasione imperdibile e che non devi farti scappare: le scorte potrebbero terminare a breve.

Il Google Pixel Watch 2 è quanto di meglio possa offrire il mercato oggi, soprattutto a questo prezzo. Dimensioni compatte e design che ricorda quello degli orologi analogici, ma sotto lo schermo nasconde tecnologie innovative e sensori avanzati. Permette di tenere sotto controllo la salute e impari a conoscere il tuo corpo grazie a tante funzioni utili, come ad esempio la possibilità di effettuare un ECG utilizzando l’apposita app. A bordo sono presenti anche tutte le applicazioni di Google, a partire dalla mappe e dall’assistente vocale. Un orologio smart completo e che da oggi trovi a un prezzo mai visto prima.

Google Pixel Watch 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un prezzo così basso per lo smartwatch di Google non lo si era mai visto. Da oggi è disponibile su Amazon a 149,99 euro, con uno sconto di ben il 62% rispetto a quello di listino che ti fa risparmiare 250 euro. Un’occasione irripetibile per un orologio top di gamma e con pochi eguali sul mercato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 30 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. E non è tutto: se lo acquisti oggi ricevi anche un abbonamento di sessanta giorni ad Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva.

Acquistando l’orologio oggi ti viene consegnato a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo.

Google Pixel Watch 2: le caratteristiche tecniche

Se non bastasse l’affidabilità di Google, c’è un altro elemento che evidenzia le qualità di questo orologio: la presenza dell’etichetta "Scelta Amazon" nella pagina prodotto, riservata solamente a quei prodotti che rispettano precisi requisiti di qualità.

Lo smartwatch si caratterizza per un design semplice e che ricorda gli orologi analogici. Il quadrante è circolare e grazie all’assenza di cornici le dimensioni sono anche compatte. Indossarlo tutto il giorno non è certo un fastidio. Il Google Pixel Watch 2 è la miglior scelta che puoi fare oggi se vuoi tenere sotto controllo i tuoi parametri vitali e avere un monitoraggio preciso di quello che fai durante il giorno. I sensori presenti sotto la scocca si rivelano utilissimi: controllano in tempo reale la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno del sangue e ti permettono anche di effettuare analisi dettagliate grazie all’app ECG per monitorare la fibrillazione atriale. Puoi anche gestire lo stress grazie ad esercizi ad hoc per la respirazione. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno con un report che ti mostra come hai riposato durante la notte.

Lo smartwatch è anche il tuo compagno ideale per gli allenamenti. Supporta tantissime attività fisiche e grazie alla possibilità di installare app ad hoc puoi essere sempre al top della forma. A proposito di app, a bordo trovi la suite di Google con tutte le applicazioni più importanti, a partire dalle mappe fino ad arrivare a Google Wallet per i pagamenti digitali. Insomma, un orologio completo e con pochi rivali, da oggi disponibile anche a un prezzo mai visto prima.

