Prime Day, sconti esclusivi Amazon sugli smartwatch: offerte shock

Fonte foto: Garmin

Nel Prime Day 2025 di Amazon non potevano mancare gli smartwatch in offerta. Diventati oramai un compagno inseparabile per tantissime persone, grazie alle tante funzioni intelligenti che sono state aggiunte negli ultimi anni. Il mercato si è diversificato e si trovano sempre più prodotti di nicchia che si adattano alle singole esigenze. In questo Prime Day trovi in promo tantissimi modelli differenti, tra smartwatch "classici" che si adattano alla vita di tutti i giorni, sportwatch per gli sportivi e orologi rugged per chi ama l’avventura all’aperto. A spiccare e catturare l’attenzione c’è sicuramente l’Apple Watch Ultra 2, l’ultima versione dello smartwatch indistruttibile dell’azienda di Cupertino. Grazie allo sconto del Prime Day è assolutamente l’orologio da acquistare oggi e risparmi centinaia di euro. Ottime offerte anche per gli smartwatch Garmin e per il Galaxy Watch7. Ti consigliamo di essere veloce e di approfittarne subito: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Tutte le offerte del Prime Day 2025 sono riservate agli utenti Prime. Se non sei iscritto al servizio, puoi sfruttare la prova gratuita di 30 giorni: clicca qui.

OFFERTE PRIME DAY 2025

Apple Watch Ultra 2

Il primo smartwatch che spicca tra le offerte è l’Apple Watch Ultra 2. Un po’ a sorpresa, questo dispositivo top di gamma è disponibile con uno sconto del 19%, raggiungendo il suo minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. L’Apple Watch Ultra 2 è pensato per gli sportivi e gli avventurieri, con una cassa in titanio da 49 mm, resistente e leggera. È dotato del chip S9, che assicura prestazioni ottime e un utilizzo fluido. Il display Always-On Retina OLED raggiunge una luminosità massima di 3000 nit ed è protetto da vetro zaffiro. Include un GPS ad alta precisione, sensori avanzati per la salute (battito cardiaco, ossigeno nel sangue, temperatura) e funzioni per le immersioni subacquee fino a 40 metri. La batteria offre fino a 36 ore di utilizzo normale e fino a 72 ore in modalità basso consumo.

Apple Watch Ultra 2

Garmin Fenix 8

Per gli sportivi più esigenti e gli avventurieri, il Garmin Fenix 8 è disponibile con un sconto del 26% e al minimo storico. Questo smartwatch multisport è progettato per resistere a ogni avventura e offrire dati precisi sulle prestazioni. Lo smartwatch super resistente è dotato di un display AMOLED da 1,4 pollici luminoso. La cassa è realizzata con materiali premium come acciaio inossidabile o titanio e polimeri fibrorinforzati, che gli permettono di superare i test militari USA per la resistenza. Offre una durata della batteria eccezionale: fino a 16 giorni in modalità smartwatch. Integra un GPS per una precisione di localizzazione superiore, sensori per il monitoraggio della salute (frequenza cardiaca, Pulse Ox, sonno), metriche avanzate di allenamento e integra una torcia a LED. È impermeabile fino a 10 ATM.

Garmin fenix 8

Garmin fenix 7X Pro Solar

Altra promo Garmin da non farsi assolutamente sfuggire. Il Garmin fenix 7X Pro Solar è un’occasione da non perdere, con uno sconto di 200 euro. Questo smartwatch multisport è progettato per resistere a qualsiasi condizione e offrire prestazioni uniche.

Il Garmin fenix 7X Pro Solar è dotato di una lente Power Glass™ a ricarica solare e un display da 1,4 pollici che garantisce un’ottima visibilità in ogni condizione di luce. La cassa è da 51 mm, realizzata con polimeri fibrorinforzati e fondello in titanio. L’autonomia arriva fino a 28 giorni in modalità smartwatch. Integra un GPS multi-banda e la tecnologia SatIQ™ per una precisione di localizzazione superiore. Le funzionalità includono una torcia a LED integrata, metriche di allenamento avanzate come Hill Score e Endurance Score, monitoraggio della salute 24/7 (frequenza cardiaca al polso, Pulse Ox, sonno, stress) e profili attività precaricati per ogni sport, dal running al golf, dal nuoto al surf. È impermeabile fino a 100 metri.

Garmin fenix 7X Pro Solar

Samsung Galaxy Watch7

Non può mancare la risposta di Samsung con il Galaxy Watch7, disponibile con un ottimo sconto del 44%. Il Galaxy Watch 7 presenta un display da 1,5 pollici con Always-on Display e una protezione in vetro zaffiro. Include una vasta gamma di sensori per il fitness e la salute, come il cardiofrequenzimetro ottico, sensore di ossigeno nel sangue (SpO2), termometro per la temperatura cutanea e funzioni avanzate di monitoraggio del sonno e dello stress. Puoi anche effettuare una misurazione della composizione del tuo corpo. A bordo è presente il sistema operativo WearOS di Google e puoi utilizzare app come Google Maps e Google Wallet.

Galaxy Watch 7

Google Pixel Watch 2

Per gli amanti dell’ecosistema Google, il Google Pixel Watch 2 è in offerta con un incredibile sconto del 50%. Questo smartwatch combina il meglio di Wear OS con l’integrazione Fitbit per un monitoraggio della salute e del fitness completo. Il Pixel Watch 2 è caratterizzato da un display AMOLED da 1,2 pollici e protezione Corning Gorilla Glass 5. Dotato di sensori avanzati tra cui un sensore ottico multi-percorso per la frequenza cardiaca, sensori per la saturazione dell’ossigeno nel sangue, sensore di temperatura cutanea e uno per il monitoraggio della risposta corporea allo stress.

Google Pixel Watch 2

SUUNTO 9 Peak Pro

Il SUUNTO 9 Peak Pro è un’occasione da non perdere, disponibile con uno sconto del 26%. Questo smartwatch combina un design sottile e robusto con funzionalità avanzate per l’outdoor e l’allenamento.

Il SUUNTO 9 Peak Pro è realizzato con vetro zaffiro e acciaio inossidabile, con un design sottile e leggero. È dotato di un display touchscreen a colori da 1,2 pollici. Uno dei punti di forza risiede nella durata della batteria e nella precisione del GPS: offre fino a 21 giorni in modalità smartwatch con un uso quotidiano. Il SUUNTO 9 Peak Pro utilizza il GPS dual-band per una precisione di localizzazione eccezionale, anche in ambienti difficili. Monitora la frequenza cardiaca al polso, il livello di ossigeno nel sangue (SpO2), il sonno, lo stress e offre oltre 95 modalità sportive predefinite. È impermeabile fino a 100 metri e testato secondo gli standard militari di robustezza.

SUUNTO 9 Peak Pro

Garmin vivoactive 5

Per chi cerca un’ottima via di mezzo tra un fitness tracker avanzato e uno smartwatch completo, il Garmin Vivoactive 5 è disponibile con uno sconto del 40% su quello di listino. Questo dispositivo è l’ideale per il monitoraggio della salute quotidiana e delle attività sportive, con un focus sulla facilità d’uso.

Il Garmin vivoactive 5 è dotato di un luminoso display AMOLED da 1,2 pollici, che offre una visualizzazione nitida delle informazioni. La cassa è realizzata in polimeri fibrorinforzati, rendendolo leggero e confortevole da indossare, con una ghiera in alluminio. Offre una durata della batteria fino a 11 giorni in modalità smartwatch. Integra il monitoraggio avanzato della salute, monitoraggio del sonno (con punteggio e fasi del sonno), Body Battery™ per il livello di energia, stress, e tracciamento del ciclo mestruale. Supporta oltre 30 app per lo sport (tra cui camminata, corsa, ciclismo, nuoto) e offre notifiche smart, pagamenti contactless Garmin Pay™ e la possibilità di scaricare musica. È resistente all’acqua fino a 5 ATM.

Garmin vivoactive 5

Garmin Forerunner 255

Il Garmin Forerunner 255 è disponibile con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico. Questo smartwatch è uno strumento essenziale per l’allenamento e la gara, offrendo dati dettagliati e funzioni avanzate.

Il Garmin Forerunner 255 si distingue per il suo display da 1,3 pollici, che garantisce un’ottima leggibilità anche sotto la luce diretta del sole. Offre una durata della batteria eccezionale, arrivando a fino a 14 giorni in modalità smartwatch. Le funzionalità principali includono un GPS multi-banda (GPS, GLONASS, Galileo) per una precisione di tracciamento superiore, un sensore ottico per la frequenza cardiaca al polso, monitoraggio dell’ossigeno nel sangue (Pulse Ox) e analisi del sonno avanzata. Il Garmin Forerunner 255 offre inoltre metriche di allenamento dettagliate come il Training Status, Training Load, VO2 max, tempi di recupero e suggerimenti per gli allenamenti quotidiani. È ideale per la corsa, il ciclismo, il nuoto e il triathlon, con profili attività specifici e la possibilità di gestire la musica direttamente dall’orologio.

Garmin forerunner 255

Amazfit GTR 3

Se cerchi uno smartwatch con ottime funzionalità a un prezzo contenuto, l’Amazfit GTR 3 è in offerta con uno sconto del 47%. Un’opportunità imperdibile per avere un dispositivo elegante con un design circolare che ricorda gli orologi analogici. L’Amazfit GTR 3 è dotato di un display AMOLED da 1,39 pollici. La sua caratteristica distintiva è l’eccezionale durata della batteria: fino a 21 giorni con un utilizzo tipico. Offre un monitoraggio completo della salute, tra cui il monitoraggio della salute, oltre 150 modalità sportive, un assistente vocale offline e 5 sistemi di navigazione satellitare per un tracciamento preciso.

Amazfit GTR 3

Amazfit GTR 2

Per chi cerca un’opzione ancora più conveniente ma senza rinunciare a funzionalità avanzate, l’Amazfit GTR 2 è in offerta con uno sconto eccezionale del 64%. Questo smartwatch combina un design elegante con un monitoraggio completo della salute e del fitness.

L’Amazfit GTR 2 si caratterizza per un display AMOLED da 1,39 pollici. La batteria garantisce un’ottima autonomia fino a 14 giorni con un utilizzo normale. Include il sensore ottico BioTracker 2 PPG per il monitoraggio della frequenza cardiaca e dell’ossigeno nel sangue (SpO2), accelerometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore di pressione dell’aria e sensore di luce ambientale. Supporta il GPS e GLONASS per il tracciamento dell’attività all’aperto. È anche il compagno ideale per gli allenamenti quotidiani grazie alle tante modalità sportive supportate.

Amazfit GTR 2

Su Telegram trovi i nostri due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui