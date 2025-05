Amazon, prezzo stracciato per lo smartwatch di Google: costa pochissimo

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Weekend con tante ottime offerte su Amazon e lo dimostra questa occasione lampo disponibile per il Google Pixel Watch 2. L’orologio dell’azienda di Mountain View, infatti, è disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre grazie al doppio sconto disponibile nella pagina prodotto. Oltre a quello fisso del 50%, si aggiunge un coupon sconto del 20% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Il risparmio netto è di 240 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon che puoi attivare nella pagina prodotto. Condizioni d’acquisto uniche per uno smartwatch con pochi eguali sul mercato.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Il Google Pixel Watch 2 è una delle miglior alternative all’Apple Watch e costa anche molto meno. Google ha fatto un ottimo lavoro dotando l’orologio di sensori avanzati per un monitoraggio preciso dei principali parametri vitali, come ad esempio frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue. Lo smartwatch è perfetto anche per chi vuole tenersi in forma e avere sempre sotto controllo l’andamento dei propri allenamenti. A bordo è presente anche il sistema operativo WearOS di Google e app utili come Google Maps e Google Wallet per i pagamenti digitali.

Google Pixel Watch 2 original-price

Google Pixel Watch 2: prezzo, offerta e sconto

Super offerta per il Google Pixel Watch 2. Lo smartwatch è disponibile su Amazon a un prezzo di 159,99 euro grazie al doppio sconto presente in pagina. Oltre a quello fisso del 50%, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 20% (si applica automaticamente in fase di check-out). Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 36 euro al mese con il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Se lo acquisti oggi, ricevi anche un abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva.

La disponibilità è immediata e ricevi l’orologio a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo. Ti consigliamo di approfittarne il prima possibile: l’offerta è limitata e potrebbe terminare immediatamente.

Google Pixel Watch 2 original-price

Google Pixel Watch 2: le caratteristiche tecniche

Eleganza e tecnologia. Il Google Pixel Watch 2 è uno smartwatch con uno stile analogico (il quadrante è circolare), ma con un’anima profondamente tecnologica grazie ai tanti sensori presenti sotto la scocca.

Sensori che ti aiutano, ad esempio, a tenere sempre sotto controllo il tuo stato di salute. Lo smartwatch di Google, infatti, è il tuo miglior compagno per monitorare in tempo reale frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue e per tenere a bada la tua ansia. Infatti, oltre ai parametri classici, il Google Pixel Watch permette di controllare il tuo stato di ansia e di stanchezza mentale, proponendoti anche degli esercizi ad hoc per migliorare la respirazione. Non manca, poi, il monitoraggio avanzato del sonno con un report giornaliero che ti mostra come hai riposato e ti fornisce utili consigli su come dormire meglio. Puoi anche verificare la presenza di fibrillazione atriale utilizzando l’app ECG.

Per gli amanti dell’attività sportiva, l’orologio smart di Google offre tante modalità di allenamento e ti mostra passo-passo tutti i tuoi miglioramenti nel tempo. Puoi anche fissare degli obiettivi da raggiungere e analizzare sull’app dello smartphone tutti i dati raccolti dai sensori dello smartwatch. Non manca un GPS ad alta precisione che utilizza le mappe di Google Maps.

A proposito di Google Maps, l’orologio si basa sul sistema operativo WearOS di Google che mette a disposizione tante app utili, tra cui Google Wallet per pagare la spesa avvicinando direttamente il polso al POS. La batteria assicura un paio di giorni di autonomia con un utilizzo normale.

Google Pixel Watch 2 original-price