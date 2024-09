Galaxy Watch FE, prezzo al minimo e offerta shock: da acquistare subito

Fonte foto: Samsung

Da pochissimi mesi Samsung ha aggiunto alla sua ricca lineup di smartwatch un nuovo modello lowcost. Si tratta del Galaxy Watch FE, classico orologio pensato per la vita di tutti i giorni che ti aiuta a monitorare l’attività fisica e i principali parametri vitali. Il tutto con la consueta affidabilità e qualità assicurata dal produttore sud-coreano. Lo smartwatch si posiziona in una fascia molto interessante e dove si trovano dispositivi di ottima fattura. Da oggi, però, il Galaxy Watch FE diventa il wearable da acquistare grazie allo sconto disponibile su Amazon che fa scendere il prezzo al minimo storico. Il merito è dello sconto del 25% che, per un dispositivo uscito sul mercato da pochissimi mesi, è un valore molto elevato.

Il Galaxy Watch FE offre tutte le funzionalità che si cercano in un orologio moderno. In primis un monitoraggio avanzato della salute, con frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno e un report sulla qualità del riposo notturno. Inoltre, hai a disposizione più di 100 modalità di allenamento e puoi analizzare tutti i dati raccolti per migliorare le tue performance. Il design ricorda quello di un orologio analogico, ma sotto il display touch nasconde tanti sensori attivi ventiquattro ore su ventiquattro.

Galaxy Watch FE – nero

Galaxy Watch FE – rosa

Galaxy Watch FE – blu

Galaxy Watch FE: prezzo, offerta e sconto Amazon

Ecco un’occasione che non devi farti scappare. Da oggi trovi il Galaxy Watch FE in promo a un prezzo di 149,99 euro con uno sconto del 25% che fa scendere il prezzo al minimo storico su Amazon. Per un orologio smart uscito sul mercato da pochi mesi si tratta di una promo veramente speciale. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 30 euro al mese, praticamente come se lo pagassi quanto un caffè al giorno. Disponibilità immediata e lo ricevi a casa in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove effettui l’ordine). Puoi scegliere tra tre diverse colorazioni.

Galaxy Watch FE: funzionalità e caratteristiche

L’orologio smart firmato Samsung è molto utile per monitorare oltre 100 attività di allenamento, ma anche misurare la propria composizione corporea e definire i propri obiettivi personali di benessere. Il display è protetto con un vetro in cristallo di zaffiro, che lo rende resistente a graffi e cadute. E anche resistente alla polvere e agli schizzi d’acqua, così non avrai problemi ad usarlo sotto la pioggia, a bordo piscina o in riva al mare.

Puoi adattare il cinturino ai vari momenti della giornata: basta un clic al pulsantino e subito si sgancia, così come è semplice agganciarne un altro di colore diverso. Possibilità di attivare un timer e avere sempre le prestazioni registrate per poter così provare a migliorarsi continuamente. Monitoraggio del sonno dettagliato in tutte le sue fasi e raffigurato con simpatiche icone, tra cui un pinguino e una mezza luna.

