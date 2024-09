Samsung Galaxy Watch FE, con l'offerta Amazon è al minimo storico

Fonte foto: Samsung

Tra i prodotti più interessanti del vastissimo catalogo di Samsung ci sono sicuramente gli smartwatch che, soprattutto negli ultimi anni, hanno saputo conquistare migliaia di utenti grazie all’ottima suite per il monitoraggio dei parametri vitali e quella per l’attività sportiva sviluppate dal colosso sudcoreano.

Al fianco delle opzioni di fascia alta, però, da qualche tempo è arrivato anche un modello "economico", il Samsung Galaxy Watch FE, un dispositivo con un comparto tecnico completo e versatile che, al netto di qualche rinuncia, aiuta gli utenti ad acquistare uno smartwatch di buona qualità ma a un prezzo più accessibile.

Per le prossime ore, grazie all’offerta Amazon, si arriva al minimo storico col prezzo di questo device scende sotto i 170 euro.

Samsung Galaxy Watch FE – Samsung Exynos W920 – Google WearOS

Samsung Galaxy Watch FE: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy Watch FE ha uno schermo Super AMOLED circolare da 1,2 pollici, con risoluzione 396×396 pixel e funzione Always On. La cassa è da 40mm ed è realizzata in alluminio, il cinturino in silicone e il vetro in cristallo di zaffiro, ottimo per proteggere il device da graffi e urti accidentali durante.

Il processore è un Samsung Exynos W920 con 1,5 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. Il sistema operativo è Google Wear OS con interfaccia utente One UI 5 Watch che consente all’utente di accedere al nutrito store di applicazioni dell’azienda di Mountain View.

Grazie al sensore Samsung BioActive è possibile controllare la frequenza cardiaca ottica, la frequenza cardiaca elettrica ed effettuare l’analisi dell’impedenza bioelettrica, per determinare la composizione corporea.

Le altre funzionalità per monitoraggio dei parametri vitali includono il rilevamento dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), l’idratazione, la qualità del sonno e i livelli di stress dell’utente.

Il monitoraggio dell’attività sportiva, invece, permette di registrare le performance in più di 100 attività, incluse corsa, camminata, ciclismo, palestra, attività outdoor, sport acquatici (il dispositivo è resistente fino a 5 ATM) e molto altro ancora.

Non mancano le caratteristiche più classiche per uno smartwatch come la gestione delle notifiche dallo smartphone, della musica in riproduzione, la funzione Trova il mio telefono, i pagamenti contactless e la possibilità rispondere alle chiamate (tramite microfono e speaker integrati).

Tra le connessioni abbiamo il WiFi 5, Bluetooth 5.3, il chip per l’NFC e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione. La batteria è da 247 mAh con Samsung che garantisce circa 40 ore di utilizzo in modalità classica.

Presenti, infine, la certificazione IP68 (resistenza alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni) e la certificazione di grado militare MIL-STD-810G che attesta che questo smartwatch può operare anche a temperature e condizioni estreme e la resistenza qualsiasi tipo di sollecitazione esterna.

Samsung Galaxy Watch FE: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Watch FE ha un prezzo di listino di 199 euro ma, grazie all’offerta su Amazon per le prossime ore è possibile acquistarlo a 169 euro (-15%, -30 euro), uno sconto davvero interessante che potrebbe fare gola a molti e convincere gli indecisi ad acquistare un nuovo smartwatch.

