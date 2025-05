Galaxy S24 FE, con lo sconto Amazon il prezzo è crollato: minimo storico

Fonte foto: MisterGadget.Tech

In pochi lo conoscono, ma è una delle migliori soluzioni sul mercato in questo momento per chi vuole uno smartphone top a un prezzo tutto sommato alla portata di tutti. Stiamo parlando del Galaxy S24 FE, telefono di Samsung lanciato sul mercato da un paio di mesi e passato un po’ in sordina, ma che in realtà nasconde prestazioni top. Un telefono che, come si può intuire dal nome, prende ispirazione dalla scheda tecnica del Galaxy S24, ma apporta sostanziali modifiche grazie ai consigli degli utenti. Infatti, FE è l’acronimo di Fan Edition e Samsung ha ascoltato proprio i suoi clienti affezionati per realizzare uno smartphone a misura d’utente.

Rispetto al modello "tradizionale" è dotato di uno schermo più grande, di una batteria maggiorata e mantiene la stessa impostazione da top di gamma per quanto riguarda il comparto fotografico. Il risultato è un telefono che non ha paura di essere paragonato a dispositivi più costosi. Oggi, però, non siamo qui per analizzare solamente la scheda tecnica del dispositivo, bensì per parlare soprattutto dell’offerta disponibile su Amazon. Il Galaxy S24 FE, infatti, è il protagonista di una delle migliori promo del giorno. Grazie allo sconto del 31% risparmi quasi 200 euro e approfitti del minimo storico. Un’occasione unica da non farsi assolutamente sfuggire.

Galaxy S24 FE: prezzo, offerta e sconto Amazon

Miglior prezzo web per il Galaxy S24 FE. Lo smartphone top di Samsung è disponibile sul sito di e-commerce a un prezzo di 423 euro, con uno sconto del 31% rispetto a quello consigliato. Se, invece, si prende a riferimento il prezzo di lancio (e quello ancora attuale sul sito del produttore sud-coreano), lo sconto è di ben il 45% e risparmi più di 340 euro sul sito di e-commerce. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando viene effettuato l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni assicurati da Amazon.

Galaxy S24 FE: le caratteristiche tecniche

Smartphone versatile che punta tutto sulle prestazioni e sul comparto fotografico. Samsung ha fatto un ottimo lavoro con il Galaxy S24 FE dotandolo delle migliori componenti sul mercato e ottimizzandolo sia lato software sia lato hardware.

La scheda tecnica si basa sul processore Exynos 2400e progettato e realizzato direttamente da Samsung, supportato da 8 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna. Lo schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz è una delle principali differenze rispetto al Galaxy S24. Ottima anche la luminosità.

Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera che assicura scatti e video perfetti in qualsiasi situazione. La fotocamera principale da 50 megapixel è affiancata da un sensore ultragrandangolare da 12 megapixel e da un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom 3x. La fotocamera frontale, invece, è da 10 megapixel ed è perfetta per i selfie. Nell’app fotocamera trovi tanti strumenti utili per l’editing fotografico.

Chiudiamo con la batteria da 4700mAh con cui arrivi a fine giornata senza troppi problemi e grazie alla ricarica rapida hai il 100% di autonomia nel giro di poche ore. Il Galaxy S24 FE è dotato anche di Galaxy AI, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Samsung e che mette a disposizione degli utenti tanti strumenti utili nella vita di tutti giorni, come ad esempio il traduttore in tempo reale. Tutti strumenti disponibili gratuitamente e che vengono continuamente aggiornati.

