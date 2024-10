Smartwatch Samsung top a prezzo bassissimo: offerta del giorno

Fonte foto: Amazon

Essenziale nelle linee e nel design, non di certo nelle funzioni e nella caratteristiche. Basta scorrere velocemente la scheda tecnica del Galaxy Watch FE di Samsung per rendersi conto di avere a che fare con uno smartwatch di altissimo livello, che nulla ha da invidiare a dispositivi ben più costosi.

Display luminoso, ampio e caratterizzato da colori vividi e realistici; sensori di ultima generazione per il monitoraggio di attività fisica e stato di salute; collegamento con lo smartphone e funzionalità avanzate che lo rendono un perfetto "rimpiazzo" per lo smartphone nella stragrande maggioranza delle occasioni. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, diventa un vero e proprio best buy di settore: mentre il prezzo è bassissimo e il rapporto qualità/prezzo elevatissimo. Un’offerta da non farsi scappare troppo a cuor leggero, insomma.

Samsung, lo smartwatch top costa pochissimo: sconto e prezzo finale

Una promozione da cogliere al volo, quella che trovi oggi su Amazon per lo smartwatch del produttore sudcoreano. Il Galaxy Watch FE è infatti disponibile con uno sconto del 34% al prezzo più basso di sempre. Comprandolo adesso lo paghi solamente 131,99 euro contro i 199,00 del listino. Un risparmio di decine di euro rispetto al listino per uno dei migliori smartwatch che oggi puoi trovare in commercio.

Samsung Galaxy Watch FE scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un display ampio e luminoso, come detto, e quasi indistruttibile. Il pannello Super AMOLED da 1,2 pollici montato dal Galaxy Watch FE è infatti protetto da un vetro in cristallo di zaffiro che lo protegge da urti e cadute, oltre a garantirne l’imperemabilità. Potrai utilizzarlo in qualunque attività quotidiana con la certezza di godere di un’esperienza visiva ottimale in qualunque condizione di luminosità.

Lo smartwatch Samsung oggi in offerta su Amazon è in grado di monitorare in maniera automatica oltre 100 attività sportive: dalla corsa al nuoto, dallo yoga al ciclismo fino ad allenamenti personalizzati. Grazie ai sensori avanzati di cui è dotato il Galaxy Watch FE potrai avere sempre una panoramica completa dei risultati delle tue sessioni di allenamento: potrai valutare lo sforzo, scoprire punti forti e punti deboli e ricevere suggerimenti su come ottimizzare gli allenamenti per raggiungere più in fretta gli obiettivi che ti sei fissato.

Il sensore cardiaco e gli altri sensori pensati per la salute aiutano a migliorare il benessere generale. Potrai monitorare lo stato di salute del cuore (effettuando un elettrocardiogramma ogni qualvolta lo vorrai), monitorare la composizione corporea e la qualità del riposo. Una panoramica generale grazie alla quale avere un’idea precisa sul proprio stato di salute.

Sincronizzando lo smartwatch con lo smartphone, poi, potrai sfruttarne al meglio le funzionalità avanzate: pagamenti contactless; fare e rispondere a chiamate; inviare messaggi e molto altro ancora.

