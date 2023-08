Garmin fenix 6 Solar in offerta: minimo storico e sconto esagerato

Fonte foto: Garmin

Con i suoi smartwatch ha portato una ventata di freschezza nel settore e ha obbligato i maggiori produttori ad adeguarsi. Di chi stiamo parlando? Di Garmin e dei suoi orologi smart rugged. Stiamo parlando di particolari smartwatch super resistenti e pensati per coloro che amano l’esplorazione e le avventure all’aperto. E il Garmin fenix 6 Solar è il perfetto esempio di questi wearable: è realizzato con materiali di ottima qualità, ha superato diversi test per resistenza e impermeabilità e in più ha anche la ricarica solare.

Un orologio speciale che oggi è in offerta a un prezzo super. Il merito è delle offerte di fine estate di Amazon che troviamo in questo weekend sul sito di e-commerce. Lo smartwatch è disponibile con uno sconto del 32% e risparmi quasi 250€ sul prezzo di listino. Oltre ad approfittare del minimo storico dell’ultimo periodo, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Una promo completa e da non farsi scappare.

Garmin fenix 6 Solar: le caratteristiche tecniche e funzionalità

Le funzionalità di questo orologio sono veramente speciali e bisogna analizzarle attentamente per capirne fino a fondo le potenzialità. Partiamo dalla presenza della ricarica solare Power Glass: sulla scocca è presente una speciale lente che trasforma i raggi solari in energia per la batteria. In questo modo l’autonomia può superare i sette giorni e accompagnarti durante le escursioni in montagna. L’altra caratteristica che salta subito all’occhio è la grande qualità dei materiali. E infatti il Garmin fenix 6 Solar ha superato i test di resistenza alle cadute, agli urti, ai test militari USA ed è anche impermeabile.

Un orologio pensato per l’outdoor deve avere anche tante app per lo sport. A disposizione ne abbiamo più di 20, tra cui la classica corsa, ciclismo, nuoto e per gli più avventurosi sci alpinismo, mountain bike e surf. Sullo schermo dello smartwatch da 1,2 pollici puoi anche vedere gli esercizi animati per la forza funzionale, il cardio, lo yoga e il pilates. Non manca il chip GNSS che utilizza i principali sistemi satellitari di navigazione (GPS, GLONASS e Galielo). I sensori ABC ti aiutano con l’altimetria, il meteo (barometro) e con l’orientamento (bussola).

Non mancano i sensori per il monitoraggio della salute. Puoi controllare la frequenza cardiaca al polso in tempo reale e ventiquattro ore su ventiquattro, mentre il sensore Pulse Ox misura in tempo reale la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Presente anche un’app per monitorare il sonno con un report completo che ricevi a fine giornata.

Collegando l’orologio smart allo smartphone puoi ricevere le notifiche dei messaggi e delle e-mail direttamente sul polso. Mentre con l’app Garmin Pay puoi pagare la spesa in modalità contactless.

Garmin fenix 6 Solar: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per il Garmin fenix 6 Solar. Oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 510,21€ con uno sconto di ben il 32%. Il prezzo crolla verticalmente e riesci a risparmiare quasi 250€. Inoltre, hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 102,50€ al mese. Lo smartwatch rugged è già disponibile per la spedizione e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore. Hai tutto il tempo per provarlo: hai 30 giorni per fare il reso gratuito.

