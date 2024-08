Garmin fenix 6 Solar, il prezzo è crollato: lo sconto di oggi è incredibile

Fonte foto: Garmin

Garmin è una delle aziende leader nel settore degli smartwatch e una delle vere poche concorrenti di Apple e Samsung nel settore dei top di gamma. Il merito è di dispositivi che non hanno nulla a che vedere con i classici Apple Watch o Galaxy Watch, ma che puntano su alcune caratteristiche molto particolari, come ad esempio una resistenza con pochi pari nel settore. Un esempio è il Garmin fenix 6 Solar che, nonostante sia uscito sul mercato da un po’ di tempo, resta ancora un ottimo dispositivo che assicura prestazioni e funzionalità uniche, e che ti permette di monitorare diversi aspetti della tua salute.

L’aspetto più interessante di oggi, però, è il prezzo. Infatti, su Amazon è disponibile con uno sconto del 38% che fa scendere il prezzo al minimo storico e ti fa risparmiare quasi 300 euro su quello di listino. Stiamo parlando di un prezzo che difficilmente trovi online con le stesse garanzie offerte dal sito di e-commerce, tra cui la spedizione rapida a casa. Non lasciarti sfuggire questa occasione e approfitta di un super prezzo.

Garmin fenix 6 Solar: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un prezzo veramente interessante per questo Garmin fenix 6 Solar. Oggi è in promo a un prezzo di 464,99 euro, con uno sconto del 38% che ti fa risparmiare quasi 300 euro su quello di listino. Stiamo parlando del prezzo più basso fatto registrare da questo orologio in questo ultimo periodo. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out. La consegna avviene in tempi rapidissimi e per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo.

Garmin fenix 6 Solar: caratteristiche e funzionalità

Partiamo da uno degli elementi che rende unico questo Garmin fenix 6 Solar. E partiamo proprio dal suffisso Solar. Infatti, lo smartwatch è dotato di una particolare lente che converte i raggi solari in energia extra per la batteria e ne estende l’autonomia per diversi giorni. L’altra caratteristica speciale è la resistenza. L’orologio smart ha una struttura concepita per rispettare gli standard militari che lo rende resistente agli urti, alle cadute e ai graffi, oltre a essere impermeabile.

Grazie alla sua resistenza elevata, il Garmin fenix 6 Solar è anche il compagno ideale per chi ama fare sport all’aria aperta. A bordo trovi più di 30 app per lo sport, tra cui alcuni chi ama l’avventura: lo sci alpinismo, la mountain bike, il surf e lo snowboard. Per ognuno hai la possibilità di raccogliere statistiche avanzate che puoi analizzare e studiare tramite l’app dello smartphone. Sullo schermo dello smartwatch hai anche la possibilità di vedere brevi video animati che mostrano come realizzare gli esercizi a corpo libero. A bordo è presente anche un chip GPS che ti geolocalizza in pochissimi secondi.

Il monitoraggio della salute non è un problema con il Garmin fenix 6 Solar. I tanti sensori presenti sotto la scocca permettono di tenere sotto controllo i principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Disponibile anche il monitoraggio avanzato del sonno.

La funziona Smart Notification, invece, ti permette di ricevere le notifiche dello smartphone direttamente sul polso e leggere i messaggi ricevuti. Con l’app Garmin Pay puoi pagare la spesa al ristorante direttamente utilizzando l’orologio.

