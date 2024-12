Garmin fenix 7 Pro Solar al minimo storico: sconto mai visto prima

Lo smartwatch premium di Garmin è in offerta con uno sconto che ti fa risparmiare più di 150 euro sul prezzo di listino e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Natale è passato, ci siamo abbuffati ed è il momento di tornare in forma. E per farlo possiamo anche chiedere aiuto a un compagno fedele che ci tiene in riga: lo smartwatch. Non è un caso che gli orologi intelligenti siano uno dei dispositivi più acquistati dopo Natale. Non solo da chi vuole tornare in forma, ma anche da coloro che aspettavano le mance di Natale per acquistare un nuovo smartwatch. E Amazon viene in nostro soccorso lanciando nuove promo per questa ultima settimana del 2024. Tra le tante offerte disponibili sul sito di e-commerce troviamo anche il Garmin fenix 7 Pro Solar, orologio top di gamma con caratteristiche veramente uniche. Parliamo, infatti, di un orologio che combina tecnologie avanzate, materiali super resistenti e soprattutto la possibilità di ricaricarlo utilizzando l’energia del sole grazie a una particolare lente che trasforma i raggi solari in autonomia per l’orologio.

Come detto, da oggi troviamo il Garmin fenix 7 Pro Solar in promo con uno sconto che fa risparmiare più di 150 euro sul prezzo di listino. Offerta che fa scendere il prezzo al minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni di acquisto veramente uniche per un orologio con pochi eguali sul mercato. Approfittane subito: l’offerta potrebbe scadere da un momento all’altro.

Garmin fenix 7 Pro Solar: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi è disponibile il Garmin fenix 7 Pro Solar in promo a un prezzo di 590,81 euro con uno sconto del 21% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto supera i 150 euro e hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 118,17 euro al mese.

La disponibilità dell’orologio smart è immediata e la consegna avviene nel giro di qualche giorno. Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025, ma difficilmente resterai deluso da un orologio che ha pochi eguali sul mercato.

Garmin fenix 7 Pro Solar: caratteristiche e funzionalità

Definire il Garmin fenix 7 Pro Solar semplicemente uno smartwatch è riduttivo. Ci troviamo di fronte a uno dei migliori orologi smart sul mercato e che si adatta a qualsiasi situazione. Lo puoi utilizzare nella vita di tutti i giorni per monitorare la salute, per allenarti all’aria aperta, per fare le escursioni nei boschi e per tantissime altre attività.

L’orologio è dotato di uno schermo ad alta risoluzione e con una luminosità elevata che lo rende visibile anche sotto la luce. Lo schermo mostra tutte le informazioni più importanti, dai passi effettuati, alle info sull’altitudine fino ai principali parametri vitali. Il Garmin fenix 7 Pro Solar è realizzato anche con materiali molto resistenti ed è stato testato secondo gli standard militari statunitensi per la resistenza termica, agli urti, alle cadute ed è anche impermeabile. Sulla scocca è presente anche una torcia a LED da utilizzare mentre stai facendo le escursioni. La caratteristica più interessante, però, è la particolare lente presente sulla scocca che cattura i raggi solari e li trasforma in energia extra per la batteria e che fa arrivare l’autonomia fino a oltre 20 giorni.

Come detto, lo smartwatch è pensato anche per chi ama fare attività sportiva. A bordo trovi più di 30 app dedicate allo sport e che coprono tutte le attività più praticate. Si va dalla classica corsa, fino a sport più avventurosi come la mountain bike, il surf, lo sci alpinismo e lo snowboard. Per ognuno hai la possibilità di raccogliere statistiche avanzate che ti aiutano a migliorare anche le tue performance. Se pensi che sia finita qui ti sbagli: l’orologio ti suggerisce gli allenamenti giornalieri in base ai tuoi obiettivi e il tempo di recupero. Praticamente è come avere un allenatore sempre al proprio polso. Non manca un chip GPS che ti geolocalizza in pochissimo tempo.

L’orologio smart di Garmin è dotato anche di tante funzioni utili per tenere sotto controllo il tuo stato di salute. Ad esempio, ogni mattina ricevi un report completo che ti mostra la panoramica del riposo notturno, la variabilità della frequenza cardiaca, il recupero dall’allenamento del giorno prima, le condizioni metereologiche e altre info utili che puoi personalizzare. Il sensore Pulse OX tiene sotto controllo il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue e ti avvisa quando rileva qualche dato anomalo.

Collegando lo smartwatch allo smartphone ricevi le notifiche più importanti direttamente sul polso, mentre con l’app Garmin Pay puoi pagare il conto al ristorante o la spesa al supermercato avvicinando semplicemente l’orologio al POS.

