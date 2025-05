Garmin fenix 7s Pro Solar, il prezzo crolla al minimo storico

Fonte foto: Garmin

Gli smartwatch Garmin non sono come tutti gli altri. Il produttore statunitense si è specializzato in orologi smart perfetti per chi ama andare all’avventura e trascorrere molto tempo all’aperto. Come ad esempio il Garmin fenix 7s Pro Solar, uno dei migliori modelli lanciati in questi ultimi anni. Uno smartwatch con caratteristiche uniche e realizzato con materiali super resistenti che lo rendono ideale per qualsiasi avventura. Ma non solo. Sulla scocca è presente anche una particolare lente in grado di catturare i raggi solari e di trasformarli in energia extra. In questo modo l’autonomia arriva fino a due settimane.

Oltre ad avere caratteristiche e funzioni uniche, da oggi il Garmin fenix 7s Pro Solar è anche disponibile in offerta al minimo storico grazie alla promo lampo disponibile su Amazon. Lo sconto di oggi ti permette di risparmiare più di 150 euro e di fare un grandissimo affare. Acquisti uno dei migliori orologi disponibili sul mercato al prezzo più basso di sempre. E puoi anche dilazionare il pagamento a rate.

Garmin fenix 7S Pro Solar: prezzo, offerta e sconto Amazon

Calo di prezzo e minimo storico per il Garmin fenix 7S Pro Solar. L’orologio premium del brand statunitense è disponibile su Amazon a un prezzo di 587,99 euro con uno sconto che ti permette di risparmiare quasi 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Inoltre, acquistandolo oggi e inserendo come indirizzo di spedizione un locker presente all’interno di un Burger King, ottieni un buono sconto del 15% sul tuo prossimo ordine nel fast food.

La disponibilità dell’orologio smart è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito, invece, hai trenta giorni di tempo in modo da testare tutte le funzioni speciali dello smartwatch.

Garmin fenix 7S Pro Solar: funzioni e caratteristiche

Ogni singola componente e funzionalità rende speciale il Garmin fenix 7S Pro Solar. Un orologio che è già speciale nel nome, come fa intuire il suffisso Solar. Infatti, una delle caratteristiche più interessanti, è la presenza di un particolare lente sulla scocca che cattura i raggi del sole e li trasforma in energia extra per la batteria. In questo modo la batteria può durare fino a un massima di quattordici giorni. Il design è concepito per qualsiasi ambiente: la cassa in polimeri fibrorinforzati lo rende resistente alle cadute, ai graffi e agli sbalzi termici (ha superato i test militari USA). La torcia integrata si rivela utile durante le escursioni nei boschi.

Lo smartwatch di Garmin è l’ideale anche per gli amanti dello sport. A bordo, infatti, sono presenti più di 30 app per lo sport, tra cui quelle dedicate allo sci alpinismo, allo snowboard e al surf. Non mancano le attività classiche come corsa e ciclismo per le quali sono disponibili funzioni avanzate che ti permettono di migliorare le tue prestazioni allenamento dopo allenamento. Gli allenamenti HIIT e quelli animati completano l’offerta per gli sportivi.

A tutto questo sono associate anche funzioni avanzate per monitorare il proprio stato di salute in tempo reale. I sensori di ultima generazione tengono sotto controllo la frequenza cardiaca nel sangue, la saturazione del sangue e altri parametri utili. Inoltre, ogni mattina ricevi un report con le info su come hai riposato durante la notte e ti segnala anche se hai qualche problema con i battiti del cuore.

Chiudiamo con qualche funzione utile nella vita di tutti i giorni, come Smart Notification che ti permette di ricevere le notifiche dello smartphone direttamente sul polso.

