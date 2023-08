Kenwood Chef XL, la planetaria a un prezzo mai visto primo: sconto top

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Kenwood

L’impastatrice planetaria è uno strumento multifunzione molto utile per chi ama cucinare e per variare molto le pietanze da preparare. Come noto, infatti, è in grado di impastare, montare e miscelare ingredienti in modo veloce. L’offerta in corso su Amazon fa proprio al caso di chi vuole o deve sostituire la propria già in possesso o ha deciso di acquistarne una per la prima volta. Parliamo infatti della planetaria Kenwood Chef XL offerta in promozione con uno sconto del 37%, che ti permette di risparmiare più di 200€ sul prezzo di listino.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Dunque, un’occasione imperdibile chi ama preparare l’impasto per il pane e per la pizza, montare la panna e le uova, amalgamare gli ingredienti per le torte dolci e anche per quelle salate. La planetaria Kenwood Chef XL vi farà risparmiare tempo e fatica, e producendo per voi impasti lavorati in modo sempre uniforme e preciso, anche in caso di grandi quantità. E l’offerta Amazon a sua volta vi fa risparmiare invece alla grande sul prezzo.

Planetaria Kenwood KVL4100S

Impastatrice Planetaria Kenwood Chef XL: caratteristiche tecniche

Veniamo ora alle caratteristiche tecniche di questa Planetaria e Impastatrice Kenwood KVL4100S. A parte il tipico movimento planetario di questo elettrodomestico, che ne conferisce anche il nome, tra le funzioni più interessanti troviamo il tasto Pulse, di cosa si tratta? È una funzione molto utile per aumentare la potenza alla massima velocità alla tua preparazione. Si pensi alla realizzazione di un frullato di frutta o quando occorre frullare i vegetali. Per attivarla, basta semplicemente tenere premuto l’apposito tasto. Abbiamo poi la regolazione elettronica delle velocità di lavorazione, così da avere un risparmio sulla bolletta poiché consumeremo la corrente giusta in base a quanto ci serve realmente e a cosa stiamo preparando.

A parte l’estetica però, la planetaria è molto grande (cestello da 7 litri), quindi soddisfacente anche per le esigenze più importanti. Ed ancora, tre ganci di miscelazione e la possibilità di personalizzare la planetaria con oltre 25 accessori. Molto interessante anche il sistema di innesto a rotazione. Completa il quadro una potenza da 1200W.

Impastatrice Planetaria Kenwood KVL4100S: prezzo e offerta su Amazon

Veniamo ora al prezzo. La promozione in corso ha ribassato il costo del 37%, quindi oggi la pagherete solo 349 euro. Un prezzo imbattibile, quindi, alla luce di tutte le funzioni prima elencate. Non solo. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 69,80€ al mese utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon e presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e viene consegnata nel giro di pochissimi giorni.

Planetaria Kenwood KVL4100S