Dyson, sconto esagerato per l'aspirapolvere top: prezzo mai visto prima

Le scope elettriche Dyson hanno rivoluzionato il settore della pulizia domestica. Grazie alle loro tecnologie innovative, alla grande potenza di aspirazione e al design maneggevole, sono diventate in poco tempo le più acquistate nella fascia alta del mercato. Da un paio di settimane sono arrivate anche su Amazon e le trovi già in offerta con uno sconto speciale. Ad esempio, l’aspirapolvere Dyson V11 Advanced, modello top con una grande potenza di aspirazione, è disponibile al minimo storico con uno sconto che ti fa risparmiare ben 200 euro. Un’occasione unica per acquistare un elettrodomestico funzionale ed essenziale nella vita di tutti i giorni.

La scopa elettrica Dyson ha tutto quello che si richiede a un dispositivo di questo genere. Un motore potente che aspira tutto lo sporco che incontra sulla strada, una spazzola anti groviglio e multifunzione, adatta anche ai capelli e ai peli degli animali, diverse modalità di utilizzo e una batteria con un’autonomia prolungata. Pulisce anche i tappeti ed è facilissima da svuotare. Insomma, l’elettrodomestico di cui non potrai più fare a meno.

Prezzo mai visto prima per la scopa elettrica Dyson. Da oggi è disponibile su Amazon a 399 euro grazie allo sconto esagerato del 33% che ti fa risparmiare ben 200 euro su quello consigliato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Acquistandola oggi la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai ben un mese di tempo da quando ti viene consegnata. In questo modo puoi testarla a fondo senza fretta.

Dyson V11 Advanced: le caratteristiche tecniche

L’aspirapolvere senza filo Dyson V11 Advanced™ è stato progettato per ogni genere di pavimento e superfici, anche quelli più delicati come parquet e tappeti. Utilissimo per chi ha animali in casa o ha la fortuna di avere capelli lunghi, poiché monta la spazzola anti-groviglio Motorbar, che rimuove senza alcun problema i grovigli da essi causati. Ma, in generale, è in grado di pulire a fondo i tappeti e rimuovere polvere e detriti dai pavimenti. Molto comodo lo schermo LCD posto sul retro della maniglia e dunque lo avrai sempre sott’occhio per controllare tanti dati utili: il livello di potenza selezionato, l’autonomia residua della batteria, i promemoria sulla manutenzione del filtro e i resoconti su eventuali ostruzioni.

Grazie agli accessori inclusi puoi usarlo in tanti modi: come aspirabriciole (quindi utilizzabile anche per la tappezzeria dell’auto), per pulire la parte superiore delle pareti, per pulire le scale o le mensole, e come classica scopa elettrica. La polvere viene rimossa in modo immediato e senza la minima fuoriuscita, il che è molto utile soprattutto per chi soffre di allergie o asma. Il contenitore è molto capiente, quindi passerà tanto tempo affinché si riempi. Quando lo riponi per la ricarica e quando non lo utilizzi occupa pochissimo spazio giacché si aggancia alla parete ed è sottilissimo. Infine, il design elegante e moderno fa sì che non stoni con lo stile della tua casa.

