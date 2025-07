Motorola, lo smartphone top a un prezzo mai visto: sconto Amazon esclusivo

Offerta lampo per il Motorola edge 60: lo smartphone top è in promo con uno sconto del 35% e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

Fonte foto: Motorola

Con il Motorola edge 60 il brand statunitense torna prepotentemente nella fascia dei medio/top di gamma, una nicchia di mercato sempre più presidiata dalle varie aziende. E Motorola in questi anni è riuscita a costruirsi una buona fetta di mercato grazie a dispositivi affidabili, con ottime caratteristiche e soprattutto con un rapporto qualità-prezzo elevato. Soprattutto quando sono disponibili in offerta. Come accade oggi proprio con il Motorola edge 60. Lo smartphone è disponibile su Amazon con uno sconto del 35% e risparmi più di 130 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis.

Motorola ha optato per ottime componenti tecniche, partendo da uno schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz. Uno schermo che solitamente trovi solo su telefoni molto più costosi. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek di ultima generazione. Il comparto fotografico, invece, si caratterizza per una fotocamera principale da 50 megapixel e da un sensore frontale sempre da 50 megapixel. La batteria, invece, si ricarica in un lampo e hai il 100% di autonomia in circa 30 minuti. Non farti scappare questa opportunità: approfittane subito.

Motorola edge 60

8 all’11 luglio Amazon Prime Day ti aspetta con offerte esclusive sui prodotti tech e non solo. Se ancora non sei cliente Prime, puoi iscriverti (i primi 30 giorni sono gratuiti) e accedere alle offerte esclusive, cliccando Dall’all’Amazonti aspetta con offerte esclusive sui prodotti tech e non solo. Se ancora non sei cliente Prime, puoi iscriverti (i primi 30 giorni sono gratuiti) e accedere alle offerte esclusive, cliccando qui

Per seguire le offerte e non perdere le migliori promozioni iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte di Tecnologia, di prodotti per la casa e per la cura della persona:

Motorola edge 60: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo e prezzo mai visto prima per lo smartphone di Motorola. Da oggi è disponibile su Amazon a 246,89 euro, con uno sconto del 35% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di poco superiore ai 130 euro e approfitti anche del minimo storico. Per un telefono uscito sul mercato da poco tempo si tratta di un’occasione che non puoi assolutamente farti sfuggire. Inoltre, puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione quattordici giorni.

Motorola edge 60

Motorola edge 60: le caratteristiche tecniche

Il rapporto qualità-prezzo del Motorola edge 60 è veramente elevato. Acquistandolo oggi ti ritroverai tra le mani un telefono molto vicino alla fascia alta del mercato, ma lo paghi quanto un normale medio di gamma. Per capirlo basta analizzare nel dettaglio la scheda tecnica.

Il Motorola edge 60 è dotato di un ottimo display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD, superiore anche al FullHD. Qualità elevatissima delle immagini e il refresh rate arriva fino a 120 Hz, per un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorni. La luminosità arriva fino a un massimo di 4500 nit, valore mai raggiunto prima da un telefono Motorola. Le prestazioni sono top grazie al processore MediaTek Dimensity 7300 di ultima generazione, supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico. Motorola ha fatto un grande lavoro, dotando lo smartphone di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare sempre da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Per i selfie hai a disposizione una fotocamera frontale da 50 megapixel. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale. Grazie agli strumenti di moto AI puoi facilmente editare le immagini, eliminare oggetti e rendere ogni tuo scatto un piccolo capolavoro.

Grande anche l’autonomia. A supporto trovi una batteria da 5200 mAh con supporto alla ricarica rapida da 68 W. Per avere il 100% di autonomia ti bastano meno di trenta minuti. Con un singolo ciclo di ricarica copri fino a due giorni.

Motorola edge 60